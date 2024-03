Tutti sappiamo quanto siano importanti gli estintori per la nostra sicurezza perché servono a spegnere i principi di incendio e sappiamo soprattutto che vengono utilizzati praticamente ovunque semplicemente perché sono obbligatori e quindi a scuola ci sono e negli uffici pure e nei negozi e supermercati uguali e nel 90%.

Però ce ne stanno di vari tipi e noi in questo caso parliamo nello specifico dell'estintore biossido di carbonio, che è un estintore che viene consigliato dagli esperti nel settore per spegnere i cosiddetti incendi di classe B che riguardano i liquidi infiammabili quali benzina olio o vernici e anche per gli incendi di Classe C e cioè quelli che riguardano le apparecchiature elettroniche.

Viene considerato un tipo di estintore abbastanza versatile ed è chiaro che poi esiste un estintore per ogni tipo di incendio questo vuol dire che poi ognuno dovrà scegliere quali sono più adeguati a quel locale e per quell'edificio specifico in base alla situazione e facendosi sempre consigliare da esperti che comunque non si tirano indietro quando devono fare anche delle consulenze prima dell'acquisto.

Consulenze che tra l'altro servono per dare informazioni al cliente anche per quanto riguarda la manutenzione post-acquisto, che è un qualcosa molto importante per il loro controllo e avere ad esempio anche per la loro ricarica e tutto ciò per avere la certezza che siano sempre funzionanti altrimenti non trovano nulla.

Rispetto alle caratteristiche di questi estintori di cui parliamo e cioè quello a biossido di carbonio lo stesso spegne un incendio grazie all'eliminazione dell'ossigeno, ossigeno che, come sappiamo, è il responsabile principale per la combustione.

Quando utilizziamo poi questi estintori verrà espulso dallo stesso questo biossido di carbonio in forma di gas freddo e a quel punto rimuoverà l'ossigeno intorno all'incendio e spegnerà le fiamme.

Va subito specificato che un estintore del genere non è assolutamente adatto per spegnere gli incendi di classe A e parliamo di materiali solidi quali i tessuti, la carta in legno e questo perché lo stesso non riesce a penetrare negli strati più profondi di quell'incendio e quindi praticamente non lo spegnerebbe completamente come dovrebbe.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte a prescindere se dobbiamo comprare un estintore biossido di carbonio o altri tipi di estintori non dobbiamo badare a spese.

Tornando agli utilizzi di questo tipo di estintore teniamo presente che è adatto per spegnere piccoli incendi che possono verificarsi in una cucina o in un laboratorio e soprattutto siccome è molto facile da trasportare lo rende un dispositivo di soccorso molto utile in caso di qualsiasi tipo di emergenza.

Altra cosa da segnalare rispetto allo stesso è il suo limitato tempo di utilizzo e quello dipende dalla sua modalità di estinzione, nel senso che il biossido di carbonio si disperde rapidamente nell'aria e quindi hanno una durata di utilizzo molto più breve rispetto ad altri tipi di estintori e di questo dobbiamo tenerne conto prima dell'acquisto.