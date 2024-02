E' morta Eliana Yoccoz

Le amministrazioni comunali di Pollein e Charvensod piangono il loro storico segretario comunale Eliana Yoccoz, spentasi nella sera di mercoledì 21 febbraio 2024.

Eliana Yoccoz, nata il 30 aprile 1962, è stata segretario comunale di Pollein fin dal 1984, assumendo poi lo stesso ruolo anche nel Comune di Charvensod dal 2003 al 2005 e dal 2015. Dal 1° gennaio 2024 era in pensione.

“Eliana Yoccoz, grazie alla sua esperienza, maturata negli anni di servizio, alla sua preparazione, consolidata da conoscenze e competenze, e alla sua costante disponibilità, ha sempre garantito l’efficienza degli Enti e ha collaborato in maniera costruttiva con gli organi eletti e con i collaboratori – dicono i sindaci di Pollein e Charvensod, Angelo Filippini e Ronny Borbey. Durante gli anni di servizio il segretario Yoccoz è stata un punto di riferimento imprescindibile per il funzionamento delle due amministrazioni, non facendo mai mancare la sua presenza, pur nella discrezione e riservatezza proprie del suo carattere. Ci mancava come segretario comunale, ci mancherà ancora di più come persona”.

I due sindaci, i membri dei consigli e l’amministrazione tutta si stringono al marito Patrick Marguerettaz, ai figli Valérie e Thierry e agli amati nipoti Océane e Théo in questo momento di dolore.

Il funerale sì terrà sabato 24 febbraio alle 14.30 nella Chiesa parrocchiale di Pollein.