In Valle d’Aosta portalettere più sicuri con la funzione sos dal palmare

Il costante avanzamento della tecnologia ha trasformato radicalmente il modo in cui i portalettere svolgono il proprio lavoro. I palmari sempre più tecnologici non solo rendono le consegne più veloci e smart, ma hanno introdotto anche una importante innovazione in termini di sicurezza grazie all’integrazione di un’applicazione per richieste volontarie di soccorso.

L’attivazione della richiesta volontaria di soccorso avviene semplicemente cliccando per qualche secondo sul pulsante SOS presente sul palmare, il quale si connette immediatamente alle sale di controllo di Poste Italiane. Questa funzionalità può essere utilizzata in qualsiasi momento durante il lavoro del portalettere, sia durante la fase di consegna che nelle fasi preparatorie e di rientro presso il Centro di distribuzione.

Le richieste di soccorso sono gestite direttamente dalle centrali di sicurezza di Poste Italiane, le quali si coordinano con le 4 Security Room dislocate sul territorio italiano. Ogni richiesta viene monitorata in tempo reale dagli operatori, che, in caso di effettiva necessità, attivano immediatamente i soccorsi utilizzando le coordinate GPS del dispositivo.

Questa innovativa soluzione è stata accolta positivamente dai portalettere, risultando particolarmente utile nel contesto lavorativo. Oltre a migliorare la sicurezza sul lavoro, i nuovi palmari consentono di rendere più efficienti le operazioni di consegna, grazie alla possibilità di tracciare la corrispondenza in tempo reale e di utilizzare la firma elettronica del destinatario direttamente sul dispositivo.

Il palmare, in uso a 77 portalettere della Valle d’Aosta, rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire in modo efficace operazioni a valore aggiunto come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata

Con i palmari distribuiti anche nei Centri di Distribuzione della Valle d’Aosta, i portalettere sono in grado di gestire una serie di operazioni aggiuntive, come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata, tutto in modo sicuro e veloce grazie ai pagamenti elettronici.

In conclusione, l'introduzione di queste tecnologie innovative non solo migliora l'efficienza del servizio postale, ma dimostra anche l'impegno di Poste Italiane nel garantire la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti.