Approvato scioglimento del Consiglio comunale di Antey-Saint-André

L'Assemblea ha espresso parere favorevole all'unanimità sullo scioglimento del Consiglio comunale di Antey-Saint-André, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dell'articolo 70 della legge regionale n. 54/1998 sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Tali articoli prevedono, infatti, che i Consigli comunali siano sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio Valle.



La procedura è stata avviata dalla Giunta regionale a seguito delle dimissioni, avvenute il 5 e 7 febbraio scorso, di quattro componenti del Consiglio comunale di Antey-Saint-André, che non sono surrogabili in quanto mancano ulteriori candidati non eletti e a fronte delle dimissioni già intervenute il 6 dicembre 2021 e il 1° settembre 2023 di un Consigliere e del Vicesindaco, che fanno mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.

Dopo il parere del Consiglio Valle, la Giunta regionale approverà definitivamente lo scioglimento e il Presidente della Regione, con proprio decreto, nominerà il Commissario.