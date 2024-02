Conférence "La sécurité en Europe: des outils informatiques à grande échelle au service des espaces de sécurité, de liberté et de justice"

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise, jeudi 28 février 2024, à 18 heures, dans sa salle de conférences, une rencontre intitulée « Sécurité en Europe : les outils informatiques à grande échelle pour soutenir les domaines de la sécurité, de la liberté et de la justice », avec Luca Zampaglione.

Cette conférence a pour objectif d'énumérer et de décrire les principaux systèmes informatiques à grande échelle gérés par l'agence eu-LISA pour soutenir la sécurité intérieure (système d'information Schengen), les frontières (système d'information sur les visas - VIS) et l'immigration (EURODAC). Ces systèmes seront bientôt enrichis par de nouveaux outils informatiques, qui pourront communiquer entre eux, dans un cadre réglementaire complexe, grâce à des solutions technologiques avancées. La numérisation du domaine de la justice dans le contexte européen, pour lequel eu-LISA est en charge du développement et de la gestion des systèmes informatiques, sera également abordée.

Luca Zampaglione, Valdôtain, est au service de la Police d'État depuis 1983. Il a débuté sa carrière internationale en 2000 à l'agence EUROPOL. Depuis 2013, il est dirigeant au sein de l’agence eu-LISA, où il est responsable de la sécurité physique, du personnel et de l'information, ainsi que des questions relatives à la continuité opérationnelle, du quartier général de Tallinn (Estonie) et des sites opérationnels de Strasbourg (France) et de Sankt Johannim Pongau (Autriche).