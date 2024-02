CVA si aggiudica la Medaglia d'Argento EcoVadis per le prestazioni di sostenibilità

Recentemente, EcoVadis, un rinomato fornitore globale specializzato nelle valutazioni della sostenibilità aziendale, ha confermato i notevoli impegni e le prestazioni eccezionali di CVA nell'ambito della sostenibilità, premiando l'azienda con la prestigiosa medaglia d'argento.

Il posizionamento di CVA nel '90° percentile a livello globale'significa che la sua performance o il suo punteggio sono migliori rispetto al 90% delle aziende valutate in tutto il mondo. In altre parole, l'azienda si colloca tra i primi il 10% in termini di prestazioni rispetto ad altre aziende valutate. Questo indica un'eccellenza relativa nel contesto globale della valutazione di sostenibilità condotta da EcoVadis.Questo risultato riflette la dedizione dell'azienda nel perseguire pratiche aziendali sostenibili e responsabili in tutte le sue operazioni.

La valutazione condotta dalla piattaforma di rating di EcoVadis si concentra su 21 criteri suddivisi in quattro temi principali: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile. È importante sottolineare che questa valutazione coinvolge un vasto spettro di aziende, comprendendo oltre 125.000 realtà in tutto il mondo.

Enrico De Girolamo, il Direttore Generale di CVA, ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, affermando che: 'Il riconoscimento da parte di EcoVadis conferma ancora una volta l’impegno reale e costante di CVA, un'azienda che si definisce green per eccellenza, nell'integrare sistematicamente l'attenzione per gli aspetti etici, sociali e ambientali all'interno delle proprie linee di sviluppo industriale'.

I rating di sostenibilità aziendale di EcoVadis si basano su standard internazionali riconosciuti, tra cui i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questi criteri forniscono un quadro esaustivo e affidabile delle prestazioni aziendali in materia di sostenibilità, e offrono una roadmap per il miglioramento continuo e l'innovazione nel settore.

In conclusione, il riconoscimento ottenuto da CVA rappresenta un importante traguardo che evidenzia il suo impegno verso la sostenibilità e conferma la sua posizione di leader nel settore. Tale risultato testimonia l'importanza sempre crescente delle pratiche aziendali sostenibili nell'attuale panorama economico e sociale, sottolineando la necessità per le aziende di perseguire un modello di business responsabile e orientato al futuro.