Les jeunes protagonistes de deux jours dans le Grand Paradis

Le vendredi 2 février, une nouvelle « Soirée Gran Paradiso Film Festival », dédiée aux jeunes du projet Interreg Alcotra France-Italie « Respiration Jeunesse » et ouverte au public, a fait démarrer le « parcours évènementiel » du projet.

Au cours de la soirée, les jeunes et le public présents à Cogne pour la Marcia Gran Paradiso ont pu admirer la nature extraordinaire du parc à travers les yeux de l'une des personnes qui le connaît le mieux, un garde moniteur du parc, grâce à la projection de « L’autre monde » (2009). Le film documentaire du réalisateur Joseph Péaquin, qui raconte la vie et le travail du garde moniteur Dario Favre, a été produit par la Fondation Grand Paradis et le Parc national du Grand Paradis, avec le soutien de la RAI (Direction régionale de la Vallée d'Aoste), du BIM (Bacino Imbrifero Montano) et de la BCC (Banca di Credito Cooperativo Valdostana).

C'est le réalisateur valdôtain Joseph Péaquin qui a présenté le film en racontant comme il est né, l'année entière de tournage en compagnie d'un garde moniteur et les coulisses d'une production complexe qui a documenté les quatre saisons en altitude d'une personnalité professionnelle fascinante.

Le film a suscité la curiosité des jeunes présents dans le public, venus à Cogne depuis la Savoie, la Haute-Savoie et la Vallée d'Aoste pour découvrir le Parc national du Grand Paradis et les grands événements sportifs qui le caractérisent, comme la Marcia Gran Paradiso, pour laquelle ils se sont personnellement impliqués en tant que bénévoles le samedi 3 février.

En particulier, la Minimarcia, dédiée aux jeunes sportifs, a été un événement majeur pour les jeunes du projet, une source d'inspiration pour découvrir de nouveaux métiers et susciter des vocations professionnelles. Les jeunes, répartis en équipes, ont participé avec enthousiasme à toutes les activités liées à la création de l'événement, de la gestion logistique à la communication, apportant une contribution concrète à l'organisation de la Minimarcia, réalisée grâce à ses bénévoles.