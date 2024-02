GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato designato Marco Saivetto in qualità di componente del collegio sindacale dell’Azienda USl della Valle d’Aosta, per un triennio.

È stato, inoltre, approvato il Piano delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti dell’Amministrazione regionale, per il triennio 2024/2026.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il programma di attività di promozione e di valorizzazione del settore agricolo predisposto per l’anno 2024 nonché le azioni di promozione istituzionale del settore agricolo e zootecnico. L’atto dà corso ai diversi procedimenti predisponendo gli atti utili al fine dell’organizzazione delle iniziative programmate, tra le quali Vinitaly, che si svolgerà a Verona dal 14 al 17 aprile 2024; Vinum, in programma ad Alba dal 25 al 28 aprile, il 1° maggio e il 4 e 5 maggio, Terra Madre Salone del Gusto a Torino previsto a Torino dal 26 al 30 settembre; Foire du Valais, a Martigny dal 27 settembre al 6 ottobre 2024.

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione degli aiuti per il pascolamento estivo dei capi di bestiame. Con l’atto vengono definiti i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande che devono pervenire entro il 15 marzo 2024. Il costo complessivo è di 160 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’erogazione di un contributo per l’aggiornamento professionale degli insegnanti assunti a tempo determinato, per l’anno scolastico 2023/2024.

È stato approvato, per il 2024, il bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale “Due mesi in positivo”. Rispetto alle edizioni precedenti è previsto di innalzare la fascia d’età dei giovani valdostani da 16 a 18 anni a quella da 16 a 19 anni e, allo scopo di rendere più attrattivo il Servizio civile stesso allineandolo maggiormente a quello universale, di incrementare il compenso dei giovani volontari. Il periodo di svolgimento del Servizio civile regionale è dal 1° luglio al 30 agosto 2024 compresi.

È stata presa in esame la deliberazione relativa ai criteri per la programmazione regionale degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni, per il biennio 2024-2025. I finanziamenti derivano dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e sono destinati agli enti locali. Sull’atto è richiesto il parere del CPEL.

È stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione dei contributi a favore dell’attività teatrale locale per il 2024. L’intento dell’atto, in un’ottica di trasparenza e imparzialità, è quello di porre ulteriori specificazioni al fine di rendere il sostegno pubblico più rispondente all’attività teatrale in relazione anche ai costi ammissibili.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata prorogata, a tutto il 2024, la validità del tariffario riguardante i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, già in vigore per il triennio 2021-2023. La società Services des Eaux valdôtaines (SEV) s.r.l. è stata individuata dall’EGA (Ente di governo dell’ambito) quale gestore unico del servizio idrico integrato sull’intero territorio dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) e sta subentrando progressivamente nella gestione delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione delle acque reflue poste a servizio dei comuni valdostani. Il costo complessivo è di 610 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata l’integrazione, nei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali, dell’esecuzione del test del DNA fetale (NIPT test), nell’ambito degli screening prenatali, alle donne in stato di gravidanza residenti in Valle d’Aosta, per una spesa annua stimata pari a 220 mila e 500 euro. Il test viene effettuato indipendentemente dall’età e dalla presenza di fattori di rischio della madre.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le nuove modalità per la presentazione delle domande e per l’erogazione dei relativi contributi in relazione alla legge regionale su “Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile”. Nello specifico, si prevede di incrementare il contributo massimo a favore dei soggetti privati per veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e incrementare il contributo massimo per le stazioni di ricarica domestiche da 1.000 a 3.000 euro.