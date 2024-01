Péages de l'Autoroute Blanche (A40)

Chaque année, les tarifs de l’Autoroute Blanche sont révisés au 1er février. Conformément aux modalités de calcul définies dans le contrat de concession d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), cette révision est de 3,23 % pour 2024.

Les équipes d’ATMB rappellent que des offres allant jusqu’à 40 % de réduction sont proposées à tous les automobilistes qui empruntent au moins une fois par semaine l’Autoroute Blanche. Le calcul de révision est composé de : 75 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (3,87 % à fin octobre 2023), auquel s’ajoute les investissements compensables au contrat d’entreprise entre ATMB et l’Etat (0,33%).

En savoir plus sur les prix de l’autoroute: ici.

Les nouveaux tarifs pour toutes les classes de véhicules sont indiqués dans la grille ci-après.

A quoi sert le péage ?

Les recettes de péage permettent à ATMB de financer la mobilisation des équipes 24h/24 sur le terrain, pour permettre des conditions de circulation optimales tout au long de l’année. Pour les 130 km du réseau, plus de 350 collaborateurs sont mobilisés, notamment pour le service hivernal et l’entretien de plus de 220 ouvrages d’art.

Le péage permet également de supporter le haut niveau d’investissements réalisé chaque année par ATMB.

Ce sont en moyenne 50 millions d’euros qui sont investis chaque année pour que l’autoroute reste sure, fluide, réponde aux besoins de nos clients et aux exigences environnementales de notre territoire haut-savoyard.

En 2024, plus de 51 millions seront investis sur l’Autoroute et la Route Blanche, notamment pour :

le renouvellement des chaussées entre Archamps et Saint-Julien-en-Genevois réalisé de nuit pour limiter la gêne aux conducteurs sur ce secteur très circulé,

la création de giratoires et de parkings de covoiturage à Cluses La Maladière,

le programme de modernisation du tunnel du Vuache et la nouvelle signalisation d’approche,

les développements informatiques pour le préparation du passage au péage en Flux Libre entre Annemasse et Passy,

le développement des pistes cyclables riveraines à l’A40 et la RN205

la rénovation des ponts et ouvrages d’art, notamment le pont au-dessus de l’Arve à Cluses.



Les offres à réduction sur l’Autoroute Blanche pour tous les conducteurs

Depuis plusieurs années déjà, ATMB propose des formules de télépéage qui permettent aux automobilistes circulant entre Passy et Valserhône (ex Bellegarde) au moins une fois par semaine, de bénéficier de réductions allant jusqu’à 40 % sur le montant du péage. Des offres à réduction pour les professionnels sont également disponibles. Toutes sont accessibles depuis le site atmb.com.

Pour les véhicules 100 % électriques, ATMB accorde une remise allant jusqu’à 50 % sur les péages de son réseau. L’objectif de l’offre est d’encourager les motorisations plus vertueuses sans émissions de gaz et accompagner le renouvellement du parc automobile local.