Chatillon: Albard in festa per la festa patronale

La giornata inizierà con la Santa Messa alle ore 10, arricchita dalla partecipazione del coro di Verrès e dall'esibizione di canti degli alunni della scuola elementare di La Sounere. Dopo la celebrazione, ci sarà un aperitivo seguito dal canto finale di tutti i partecipanti.

La festa è dedicata ai Santi protettori Fabiano e Sebastiano e ha una lunga storia, avendo inizio nel 1751 con l'edificazione della chiesetta. Nel 1984, la struttura è stata ristrutturata, come ricorda Lino Blanchod, uno degli animatori dell'evento e fervente conservatore delle tradizioni valdostane.

Lino Blanchod (nella foto con Don Andrea Marcoz) sottolinea che la chiesetta di Albard fu costruita dalla famiglia Chabodin su un terreno donato da un residente locale, con il coinvolgimento attivo degli abitanti delle frazioni Verlex, La Tour, Lo Cret Dessous, Le Cret Dessu, Closel Dessous e Closel Dessus. I lavori furono possibili grazie alle donazioni di materiale, giornate di lavoro offerte e alla raccolta di fondi, che contribuirono anche all'acquisto della campana.

La tradizione tramandata oralmente racconta che un uomo anziano di uno dei sette villaggi, chiamato Le Procureur, è l'organizzatore della festa. Questa figura rimane in carica per due anni ed è responsabile della preparazione dei festeggiamenti, dell'abbellimento della Cappella, del contatto con i cantori per la Messa Gran e i Vespri, e dell'organizzazione dell'Enchère, un'asta i cui proventi sono destinati alla manutenzione della chiesetta. La festa patronale di Albard rappresenta, quindi, un affascinante connubio tra fede, tradizione e impegno comunitario.