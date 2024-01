Sicuramente per la categoria di persone dei collezionisti e degli appassionati non sarebbe strano sentire parlare o leggere un articolo che fa riferimento alla quotazione Rolex, semplicemente perché sono persone che conoscono questa azienda che vende orologi di lusso e magari la conoscono anche da molto tempo e sanno benissimo che c'è la possibilità di andare a visitare vari punti vendita, dove chi lavora all'interno si occuperà di comprare e vendere Rolex usati o di secondo polso perché li possiamo chiamare in tutti e due modi.

Ma non sono solo loro a conoscerli perché, se siamo sinceri chiunque conosce questi punti vendita dei compro e vendo Rolex e semplicemente li conoscono perché magari li hanno visti in giro da qualche parte nella loro città mentre erano con gli amici o mentre erano con il partner.

Ma poi c'è da dire che comunque Rolex noi li conosciamo anche perché di sicuro nei social seguiamo qualche persona famosa che avrà sfoggiato qualche modello e sappiamo che ci sono tante serie, alcune più famose di altre, e soprattutto ci stanno quelle a edizione limitata.

All'interno di quest’ultima ci sono modelli che magari il collezionista di turno non riesce più a trovare nuovi e quindi nei rivenditori ufficiali, ma se lo è da molto tempo sa benissimo che all'interno di questi punti vendita ci sono buone probabilità di poterli trovare, semplicemente perché qualcun altro ha deciso di rivenderli e anche qui si apre un capitolo a parte.

Infatti, dobbiamo capire che comunque i Rolex, a differenza di altri orologi di lusso, invece che perdere di valore furante gli anni lo mantengono e anzi in certi casi lo aumentano e quindi per quelle persone può essere un'occasione d'oro per rivendere il loro modello o comunque farlo solo valutare, in base ad una quotazione che dipende dalla situazione di mercato del momento.

In questo caso parliamo di persone che semplicemente vedono i Rolex non a livello affettivo, ma più che altro li vedono come uno strumento di investimento.

Ci sono persone che sono costrette a rivendere il loro Rolex anche se non avrebbero voluto

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come sempre siamo costretti a ricordare quando facciamo riferimento a questo argomento, è che comunque le persone che rivendono, dopo aver magari ricevuto varie valutazioni del loro Rolex, non sempre lo fanno a cuor leggero.

E parliamo di quelle persone che all'improvviso si ritrovano a dover affrontare una spesa molto alta o hanno un debito da saldare e non saprebbero come fare altrimenti senza rivenderlo.

Oppure ci possono essere casi diversi di persone che invece hanno ricevuto come regalo questo Rolex da persone vicine che ora non stanno più insieme a loro e pensiamo agli ex partner e quindi ogni volta che vedono quel Rolex gli torna in mente quel periodo e quindi vogliono togliersi questo pensiero.

O meglio, vogliono fare l'utile e dilettevole perché sanno che anche potranno guadagnare una bella somma di denaro che di sicuro non guasta mai.