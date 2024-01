Eleonora Rocco nuova coordinatrice del CSV

Sarà Eleonora Rocco la nuova coordinatrice del CSV VDA. La scelta è arrivata dopo una selezione pubblica lanciata nel mese di novembre, al termine della quale sono risultati idonei 14 candidati. Prenderà servizio a partire dal 1° febbraio 2024 e succederà ad Elda Tonso, che ha rivestito il ruolo di coordinatrice per tre anni.

Eleonora Rocco, laureata in Scienze forestali e ambientali ed in possesso di un Dottorato di Ricerca in Protezione delle piante conseguito presso l’Università degli Studi della Tuscia, ha lavorato dal 2010 ad oggi presso la Fondation Grand Paradis, rivestendo una grande varietà di ruoli.

È stata infatti responsabile della gestione dei siti di interesse naturalistico e culturale della Fondation, dello sviluppo delle risorse umane e dell’area comunicazione ed eventi, fornendo inoltre supporto nell’organizzazione del Gran Paradiso Film Festival.

“Il 2024 rappresenterà, per il CSV VDA, un anno di profonde trasformazioni non solo da un punto vista logistico – in particolare con lo spostamento nella nuova sede di via Avondo – ma anche per le numerose iniziative in occasione del 25° Anniversario di attività del Sodalizio, insieme a quelle più in generale mirate a rafforzare il mondo del Volontariato regionale – commenta il Presidente del CSV, Claudio Latino. In questo quadro, Eleonora Rocco avrà il compito di coordinare tutto questo e siamo certi che lo farà con grande professionalità ed attenzione. In questa sede mi piace ringraziare la coordinatrice uscente, Elda Tonso, per il grande impegno profuso nel suo mandato”.