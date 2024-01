PEPERONCINO ROSSO

Il problema della classe dirigente di FDI va ben oltre Pozzolo

“Il problema della classe dirigente di FDI va ben oltre Pozzolo perché il tema è come concepiscono il ruolo istituzionale e il rapporto con le altre istituzioni. Sono preoccupata e anche un po’ colpita dalla faciloneria, dopo 16 mesi di Governo, di come viene usato il ruolo istituzionale per fermare i treni dove serve, evitare la perquisizione personale dopo aver sparato un colpo di pistola, usare informazioni riservate per attaccare le opposizioni in Parlamento” dichiara l’On. Chiara Gribaudo, intervenendo alla trasmissione Skystart.

Questo è sintomo di un atteggiamento di questa maggioranza che sente di essere proprietaria delle istituzioni, ma vittima dei poteri forti. Sono colpita dalle dichiarazioni della Premier che abbiamo sentito durante la conferenza di inizio anno e che vengono ribadite da esponenti come Malan, perché se la Presidente del Consiglio è ricattata da qualcuno si rivolgano alla Procura della Repubblica facendo nomi e cognomi, non del facile vittimismo.