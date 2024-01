Storico Carnevale Ivrea | Per la prima volta nella storia della Festa, il manifesto ufficiale si declina in 9 versioni, ognuna con i colori di ciascuna squadra di Aranceri

Il Carnevale di Ivrea del 2024 è un manifesto di scelte forti e visionarie, riflettendo la volontà di mantenere una perfetta fusione tra la ricca storia e la fervente modernità.

Due decisioni distintive si sono distinte per il riconoscimento e il plauso che hanno ricevuto: il ritorno dell'epica Battaglia delle Arance, con il dovuto rispetto alla sua parte storica, ora posta in evidenza sullo sfondo, sottolineando non solo la sua unicità storica e culturale, ma anche il legame intrinseco tra le varie parti coinvolte. Inoltre, si è ripresa la strada di avere una donna come protagonista indiscussa dell’immagine, sottolineando la determinazione delle donne nel contesto moderno.

Il Carnevale di Ivrea si presenta come un perfetto equilibrio tra il patrimonio storico e l'epica della Battaglia delle Arance. Quest'anno, la strategia comunicativa si è concentrata maggiormente sulla Battaglia stessa, dopo anni di dedicarsi ai vari protagonisti del corteo, come i Pifferi, gli Alfieri e altri, ricordando il patrimonio culturale della festa.

L'immagine ufficiale di questa edizione pone al centro una scena di Battaglia, un richiamo unico e di forte impatto comunicativo, anche a livello internazionale. Questa rappresentazione mira a focalizzarsi sull'essenza fondamentale del Carnevale di Ivrea: la vivace piazza, l'azione e il coraggio di lottare per ideali profondi.

La seconda scelta significativa è stata quella di proiettare nuovamente una donna come protagonista centrale, tuttavia, non la Mugnaia, già al centro dell’immagine 2023, l'emblema iconico della celebrazione. Quest'anno, la scelta è caduta su un volto moderno e attuale, simboleggiante la forza, il coraggio e la determinazione femminile: una guerriera in primo piano, impegnata a lanciare un'arancia.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo e partecipazione a questa immagine potente e al messaggio evocativo. Pertanto, la Fondazione ha deciso di arricchire il consueto processo di comunicazione dell'immagine, coinvolgendo maggiormente il pubblico. Questa scelta si allinea alla dichiarazione programmatica del Presidente Alberto Alma durante la presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Storico Carnevale di Ivrea, sottolineando l'importanza di mettere le "Componenti al centro".

Per la prima volta nella storia del Carnevale, l'immagine ufficiale è stata declinata in nove diverse versioni, una per ciascun colore delle casacche delle 9 squadre che si contendono il campo nelle piazze di Ivrea. Questa decisione valorizza ulteriormente il ruolo degli Aranceri, che sono da sempre un fulcro della festa.

I manifesti, rappresentando cromaticamente ciascuna squadra, restituiscono l'energia e la vivacità delle piazze, omaggiando il coraggio di nove eroine che combattono per la propria squadra del cuore.

Per la prima volta, sarà possibile acquistare i manifesti delle squadre, accogliendo positivamente la proposta e il coinvolgimento dei Presidenti delle nove squadre di Aranceri, dimostrando un autentico spirito di inclusione, rispetto e identificazione.

Il Manifesto ufficiale sarà in vendita a partire dal 6 gennaio presso i banchetti ufficiali del Carnevale e negli uffici di Turismo Torino. Inoltre, in tiratura limitata, saranno disponibili i nove manifesti delle Squadre di Aranceri. Si ricorda che fino al 7 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso per la domenica di Carnevale, 11 febbraio 2024, ad un prezzo speciale di 10 euro anziché 15 euro.

Il Carnevale di Ivrea del 2024 si prepara a celebrare la storia, l'innovazione e il coinvolgimento delle sue componenti fondamentali, rendendo omaggio alle sue radici e guardando al futuro con entusiasmo e partecipazione.