Inaugurazione di ECCO L'UOMO, Lilium e Rifugi Antiaerei di Perosa Argentina accolgono Masotti

Di recente, Italo è stato affiancato da Giulia e Stefana, nuove e dinamiche leve nell'aiuto gestionale degli spazi.

Questa sinergia prenderà il via con l'inaugurazione dell'installazione artistica "Ecco l'Uomo" di Pierantonio Masotti, rinomato artista di Villafranca, noto a livello internazionale per le sue opere provocatorie e di forte impatto sociale. La mostra sarà aperta al pubblico a partire da sabato 8 giugno 2024 alle ore 17:00 all'interno dei rifugi antiaerei di Perosa Argentina e sarà visitabile fino a settembre 2024 con ingresso libero.

"Ecco l'Uomo" è una potente riflessione sull'esclusione degli ultimi nel contesto del globalismo contemporaneo. Attraverso l'arte contemporanea, Masotti affronta tematiche sociali cruciali come la povertà, le disuguaglianze sociali e il razzismo. La sua capacità di evocare emozioni profonde e disturbanti ha reso le sue opere famose in tutto il mondo. Questa installazione trae ispirazione dalla precedente opera "Creepy Tree", esposta lungo il Po a Torino nel 2015, che decostruiva la presunzione di onnipotenza dell'uomo, riducendolo a un cumulo di ossa in un angolo.

La presenza di una personale di Pierantonio Masotti a Perosa Argentina rappresenta un privilegio unico, reso possibile grazie alla curatela attenta e alla direzione artistica dello Spazio Galleria d'Arte Lilium. Lilium si è ormai affermata come un centro vitale per l'arte contemporanea, oltre che come un laboratorio di ricerca e fusione delle competenze creative e culturali del territorio, attenta anche ad artisti emergenti e alla diffusione dell'arte tra i bambini.