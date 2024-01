Dal 3 gennaio stop ai treni rossi con il cuore bianco

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile e Trenitalia informano che prendono il via da domani, mercoledì 3 gennaio, i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea e quindi i collegamenti saranno effettuati con un servizio di bus.

Tra Aosta e Ivrea circoleranno 99 autobus: nei giorni feriali, 31 percorreranno i tragitti autostradali Aosta-Ivrea, Aosta-Verrès, Aosta-Verrès-Pont-Saint-Martin. Rimangono invece invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino Rimangono invece invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino, che nelle fasce orarie più frequentate avranno una maggiore disponibilità di posti, assicurando oltre 600 posti complessivi per:

RV 2713: Torino Porta Nuova (ore 05.25) - Ivrea (ore 06.13)

RV 2712 Ivrea (ore 06.41) - Torino Porta Nuova (ore 07.35)

RV 2714; Ivrea (ore 07.41) - Torino Porta Nuova (ore 08.40)

RV 2735; Torino Porta Nuova (ore 16.25) - Ivrea (ore 17.22)

RV 2737; Torino Porta Nuova (ore 17.30) - Ivrea (ore 18.22)

RV 2736; Ivrea (ore 18.41) - Torino Porta Nuova (ore 19.35)

RV 2738, Ivrea (ore 19.41) - Torino Porta Nuova (ore 20.35)

RV 2747 Torino Porta Nuova (ore 22.25) - Ivrea (ore 23.13)



Nel week end si aggiungeranno anche:

RV 2775 Torino Porta Nuova (ore16.25) - Ivrea ore (17.22)

RV 2776 Ivrea (ore 18.41) - Torino Porta Nuova (ore 19.35)



Nella giornata di domani il personale dell’Assessorato regionale ai Trasporti, così come quello di Trenitalia, sarà impegnato a monitorare l’avvio del nuovo sistema di collegamento con i bus tra Aosta e Ivrea.



“I primi giorni saranno determinanti per una valutazione del servizio e per calibrare gli aggiustamenti – spiega l’Assessore ai Trasporti Luigi Bertschy - così come saranno determinanti le osservazioni e le esperienze dei viaggiatori. Noi saremo tra questi, per poter monitorare con l’utilizzo del servizio il servizio stesso. È un grande progetto quello che la Valle d’Aosta si appresta ad affrontare che determinerà modifiche nelle abitudini di che è costretto a spostarsi per raggiungere la scuola, il lavoro e luoghi di interesse. I cambiamenti per portare ad una crescita collettiva necessitano della collaborazione e di uno sforzo comune. Sin d’ora ringrazio tutti coloro che in maniera costruttiva affronteranno quello che è un cambiamento obbligato”.



Gli interventi in territorio valdostano, che fanno parte di un più vasto progetto di miglioramento della linea Chiavasso-Ivrea-Aosta, si concentreranno nell’elettrificazione del tratto di linea tra Ivrea ed Aosta, lungo 66 km, con la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Châtillon ed Aosta, l’adeguamento delle opere d'arte e delle gallerie lungo la tratta, l'adeguamento di tutte le stazioni lungo la tratta interessata dai lavori agli standard internazionali in termini di accessibilità per persone a mobilità ridotta, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e l’innalzamento dei marciapiedi a quota 55 cm, pari al piano di calpestio a bordo dei treni.

A conclusione dei lavori, prevista entro il 2026, l’elettrificazione della tratta Ivrea-Aosta consentirà la circolazione di treni completamente elettrici, in sostituzione agli attuali treni diesel, permettendo maggiori disponibilità in termini di capienza e di incremento degli standard di regolarità e puntualità oltre che contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.

Si ricorda che le biglietterie nelle varie stazioni ferroviarie continueranno a essere aperte al pubblico e il personale di Trenitalia sarà presente per fornire informazioni utili ed assistenza ai viaggiatori.



I nuovi orari di collegamento tra Aosta e Ivrea sono reperibili al seguente link: https://www.vdatransports.it/wp-content/uploads/2023/12/download-orari-bus-sostitutivi-27-12-2023.pdf



Fonte: Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta