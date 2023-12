Pollein: Oltre 3,6 mln di euro per sviluppare il sistema economico e sociale

Il bilancio di previsione, per il 2024, pareggia a 3.651.901,60 euro. Le entrate sono così suddivise: 956.502,56 euro nel Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), 1.538.171,48 euro nel Titolo II (Trasferimenti correnti), 382.587,11 euro nel Titolo III (Entrate extratributarie), 243.257,14 euro nel Titolo IV (Entrate in conto capitale), 511.000,00 euro nel Titolo IX (Entrate per conto di terzi e partite di giro), cui si sommano 20.383,31 euro di Fondo Pluriennale Vincolato.

Tra le voci di spesa più importanti si evidenziano: € 100.000,00 quale trasferimento dalla Regione per opere minori di pubblica utilità (somme derivanti dalla legge di assestamento regionale); € 73.936,23 per la progettazione dei lavori di collegamento acquedottistico tra le vasche della località Fassoulaz nel Comune di Brissogne e della località Mazin nel Comune di Pollein; € 68.000,00 per la manutenzione straordinaria dell’illuminazione pubblica; € 50.000,00 relativi alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica – componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica”; € 26.038,00 relativi alla manutenzione straordinaria delle strade; € 22.000,00 per il contributo agli investimenti a favore del consorzio di miglioramento fondiario “Terre blanche”; € 18.000,00 per i lavori di riqualificazione del giardino delle rocce presso l’area verde della Grand Place; € 15.000,00 per la realizzazione della nuova segnaletica relativa alla toponomastica sul territorio del Comune di Pollein; € 12.000,00 per interventi in materia di turismo locale; € 9.000,00 per manutenzione straordinaria di immobili comunali; € 5.000,00 relativi alla vulnerabilità sismica di immobili comunali.

Il Consiglio durante la seduta

Oltre al bilancio, il Consiglio ha provveduto alla presa d’atto del subentro nella gestione comunale e nella gestione associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines del Servizio Idrico Integrato da parte della Società Services des Eaux valdôtaines s.r.l. (SEV), e sono anche state approvate per il 2024 le determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali, le indennità di carica per Sindaco, assessori, gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri della commissione edilizia, le tariffe dei buoni pasto per la refezione scolastica e del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, le tariffe e aliquote IMU e TARI, la ricognizione ordinaria delle società partecipate (Celva, Inva e Envers s.r.l.), e le determinazioni in ordine all’applicazione della variazione dell’importo della componente UI3 sulle fatture del servizio idrico per l’anno 2022.

In conclusione, il Sindaco Angelo Filippini ha tenuto a ringraziare la Segretaria comunale Eliana Maria Yoccoz, che dal 1° gennaio 2024 andrà in pensione: “Un grazie di cuore per aver svolto l’incarico di Segretaria dal 1984 ad oggi con grande dedizione e capacità. Lascerà sicuramente un vuoto importante. Un grazie per il lavoro svolto e un augurio con affetto e stima affinché possa avere in questo nuovo periodo di vita tutto ciò che desidera. Tengo a ringraziare anche la Segretaria supplente Dottoressa Angela Battisti per aver accettato l’incarico che scade il 31 dicembre. È stato sicuramente un aggravio di lavoro svolto con dedizione e soprattutto capacità nel risolvere le problematiche amministrative e non solo”. Il Sindaco ha poi comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2024, la nuova Segretaria comunale sarà Jeannette Grosjacques.

I neodiciottenni di Pollein con il Consiglio comunale i genitori e le associazioni del territorio

Prima del Consiglio sono state consegnate le maturità civiche ai neodiciottenni di Pollein: Alice Aimar, Daniele Argirò, Bardhok Beleshi, Mathieu Brocard, Maurice Celesia, Ludovica Corvo, Elisabeth Doria, Giada Durello, Thomas Gazzera, Thierry Graziosi, Nicholas Lo Tufo, Marco Silvio Martini, Gabriel Marco Nicotera, Francine Rollet, Noemi Sella, Domenico Vona.