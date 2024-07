"Union Valdôtaine : Un Nouveau Comité pour une Nouvelle Énergie

La réorganisation et le renouvellement des organes dirigeants de l'Union Valdôtaine (UV) ont été marqués par l'élection d'Amedeo Follioley, syndic de Donnas, en tant que deuxième vice-président, ainsi que par la désignation des cinq nouveaux membres lors de la réunion du Conseil fédéral qui s’est tenue à Fénis le 22 juillet 2024. Ce changement dans la direction de l’UV, sous la présidence de Joël Farcoz, est le reflet d’une volonté affirmée de revitaliser le mouvement et de renforcer son rôle crucial dans le contexte politique valdôtain.

Le nouveau Comité fédéral est désormais composé de figures influentes telles que Joël Farcoz à la présidence, Patrizia Morelli et Amedeo Follioley comme vice-présidents, Michel Savin en tant que trésorier, et d'autres personnalités clés comme Renzo Testolin, Président de la Région, et Aurelio Marguerettaz, Chef de groupe du Conseil. Ce comité comprend également Sylvie Hugonin, représentante de la Jeunesse Valdôtaine, Nelly Celesia, représentante des Femmes valdôtaines, ainsi que les cinq nouveaux membres élus : Alexandre Bertolin, Massimiliano Lale-Demoz, Alessandro Nogara, Davide Perrin et Daniel Tazzara. Tous les élus au Conseil de la Vallée et un représentant de la Ville d’Aoste peuvent participer à ces réunions, bien qu’ils n’aient pas de droit de vote.

Joël Farcoz, président de l'UV, a exprimé l’importance de ce renouveau en déclarant : « Le renouvellement du Comité est une étape essentielle pour revitaliser l'Union Valdôtaine et affirmer notre engagement envers la défense des minorités ethniques et culturelles. Nous avons une responsabilité envers notre communauté, et ce nouveau comité est prêt à relever ce défi avec énergie et détermination. » Farcoz a également souligné l'importance de la collaboration en affirmant : « Nous devons maintenir un dialogue constant avec toutes les forces vives de notre communauté et renforcer notre action au service des Valdôtains. »

Le mois d'août sera une période clé pour l’UV, consacrée à la rencontre des citoyens sur le terrain, au renouement des contacts, et à l'écoute des préoccupations de la population. Cette période sera également utilisée pour programmer les activités de l’automne, établir des procédures claires et structurer la communication afin de rendre le mouvement plus efficace et transparent. Selon Farcoz, « les prochaines semaines seront cruciales pour mettre en place des procédures claires et améliorer notre communication. Nous avons besoin de toutes les énergies disponibles pour atteindre nos objectifs ».

L'Union Valdôtaine reste convaincue de son rôle politique vital dans le paysage régional. Les membres du mouvement, engagés dans la société et au sein des institutions, poursuivent leur mission avec un esprit de service et une ouverture aux autres. Farcoz insiste sur le fait que la collaboration politique avec les forces de la majorité régionale, ainsi que le dialogue avec les groupes et mouvements qui soutiennent l'autogouvernement et le progrès de la communauté valdôtaine, demeurent des priorités fondamentales. « Notre objectif est de renforcer le tissu social et politique de notre région tout en veillant à la défense des valeurs fondamentales qui nous unissent », conclut-il.