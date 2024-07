Pays d'Aoste Souverain: Un chiarimento politico e una stronatura ai “Nostalgici della Poltrona”

Pays d'Aoste Souverain esprime soddisfazione per l’incontro politico avvenuto sabato 20 luglio a Fénis, ma non senza un pizzico di polemica. L’incontro ha messo in luce l'assenza di alcune forze autonomiste chiave, che, invece di partecipare al dibattito, hanno preferito annunciare la formazione di un nuovo centro liberale e riformista.

Le defezioni, comunicate quasi congiuntamente da Evolvendo, Rassemblement Valdôtain, Pour l'Autonomie e Stella Alpina, hanno ridisegnato il panorama politico con la creazione di questa presunta coalizione. "Evidentemente, questa fantomatica coalizione strizza l’occhio alla destra romana e sembra essere nata più per la conservazione delle poltrone, spesso conquistate con voti di altri partiti e repentini cambi di casacca, che per un reale progetto di sviluppo dell’Autonomia della Vallée d’Aoste."

L'atteggiamento di questi gruppi, che hanno preferito rimanere ai margini invece di confrontarsi direttamente, rivela una preoccupante mancanza di volontà di impegnarsi seriamente per il futuro dell'autonomia valdostana. Ma, nonostante queste defezioni, la riunione con Union Valdôtaine e Orgueil Valdôtain si è dimostrata proficua. "Si è unanimemente espressa la volontà di proseguire con futuri incontri per sviluppare eventuali programmi e progetti politico-amministrativi comuni."

"Pays d'Aoste Souverain non si lascia intimidire dalle manovre politiche di chi si nasconde dietro annunci e comunicati e continua a lavorare per un'autonomia reale e concret" spiega il responsabile politico Christian Sarteur.

Pays d'Aoste Souverain: Un Éclaircissement Politique et une Réprimande aux “Nostalgistes des Sièges”

Pays d'Aoste Souverain se félicite de la rencontre politique qui a eu lieu le samedi 20 juillet à Fénis, mais ne manque pas d’exprimer un brin de polémique. La réunion a mis en évidence l'absence de certaines forces autonomistes clés qui, au lieu de participer au débat, ont préféré annoncer la formation d'un nouveau centre libéral et réformateur.

Les défections, annoncées presque simultanément par Evolvendo, Rassemblement Valdôtain, Pour l'Autonomie et Stella Alpina, ont redéfini le paysage politique avec la création de cette coalition présumée. "Évidemment, cette fantomatique coalition fait un clin d'œil à la droite romaine et semble avoir été créée davantage pour la préservation des fauteuils, souvent obtenus grâce aux votes d'autres partis et à des changements brusques de drapeau, que pour un véritable projet de développement de l'Autonomie de la Vallée d'Aoste."

L'attitude de ces groupes, qui ont préféré rester en marge plutôt que de s'engager directement, révèle un inquiétant manque de volonté de se battre sérieusement pour l'avenir de l'autonomie valdôtaine. Cependant, malgré ces défections, la rencontre avec Union Valdôtaine et Orgueil Valdôtain s'est révélée productive. "Le désir de poursuivre les prochaines réunions pour élaborer d'éventuels programmes et projets politico-administratifs communs a donc été unanimement exprimé."

"Pays d'Aoste Souverain ne se laisse pas intimider par les manœuvres politiques de ceux qui se cachent derrière des annonces et des communiqués et continue à œuvrer pour une autonomie réelle et concrète", conclut le responsable politique Christian Sarteur.