Il Parlamento rielegge Ursula von der Leyen presidente della Commissione

Ursula von der Leyen è stata eletta per un secondo mandato come Presidente della Commissione Europea, confermando il suo ruolo inizialmente ottenuto nel luglio 2019. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto, ha visto la partecipazione di 707 deputati: 401 hanno votato a favore, 284 contrari e 15 si sono astenuti, mentre 7 schede sono risultate nulle. La maggioranza necessaria per la sua rielezione era di 360 voti.

Prima della votazione, von der Leyen ha presentato le sue priorità politiche per i prossimi cinque anni in un dibattito con i deputati, delineando la sua visione e i principali obiettivi da perseguire durante il suo mandato.

Dopo l'annuncio dei risultati, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e la Presidente rieletta della Commissione, Ursula von der Leyen, terranno una conferenza stampa nella sala Daphne Caruana Galizia del Parlamento a Strasburgo, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Le prossime tappe prevedono che la presidente rieletta invii lettere ufficiali ai capi di Stato o di governo degli Stati membri, invitandoli a presentare i loro candidati per i posti di commissario europeo. Successivamente, il Parlamento organizzerà una serie di audizioni pubbliche dei candidati nelle commissioni competenti dopo l'estate. L'intero collegio dei commissari dovrà poi essere approvato dal Parlamento, in conformità con le procedure stabilite.

Secondo l'articolo 14 del trattato sull'Unione Europea, il Parlamento europeo "elegge il presidente della Commissione". Ursula von der Leyen ha ricoperto questa carica dal 2019, essendo stata la candidata capolista del Partito Popolare Europeo (PPE) alle elezioni europee del 6-9 giugno di quell'anno.