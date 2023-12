Gli Auguri di Cisl VdA

L'invito alla condivisione di momenti speciali con le persone care, incoraggiando la continuità nell'opera di costruzione di un ambiente lavorativo equo e sostenibile.

In questo periodo di gioia e condivisione, desidero rivolgervi i più sinceri auguri di buone feste a nome di tutta la CISL. È giunto il momento di riflettere sulle sfide affrontate e sui successi ottenuti nel corso dell'anno che volge al termine.

Lavorare insieme è stato fondamentale per superare le difficoltà e raggiungere obiettivi importanti. La vostra dedizione e il vostro impegno costante sono stati il motore che ha reso possibile realizzare progressi significativi non solo sul fronte professionale, ma anche nell'affermare i valori di solidarietà, unità e collaborazione che caratterizzano la nostra comunità lavorativa.

Le festività natalizie ci offrono l'opportunità di condividere momenti di gioia e di rinnovare il nostro impegno verso un futuro migliore. Che questo Natale sia colmo di serenità, di affetto sincero e di pace nei vostri cuori e nelle vostre case. Che possiate trascorrere questi giorni speciali in compagnia delle persone care, nutrendo i legami familiari e la solidarietà che ci unisce come lavoratori e come comunità.

Nell'anno nuovo che sta per giungere, vi auguro che ogni giornata sia ricca di soddisfazioni personali e professionali, e che ogni sfida sia affrontata con determinazione e ottimismo. Che il 2024 sia un periodo di realizzazione di sogni, di nuove opportunità e di crescita sia a livello individuale che collettivo.

Ricordate sempre che il vostro impegno e la vostra dedizione fanno la differenza. Continuiamo a lavorare uniti, valorizzando la solidarietà e l'inclusione, per costruire un mondo del lavoro più equo e sostenibile.

Auguro a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice Anno Nuovo, colmi di speranza, gioia e serenità.

Con i migliori auguri e con la gratitudine per il vostro costante impegno.