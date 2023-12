Manovra migliorata, ma sulle pensioni temo forti contenziosi. Avanti su partecipazione

“Nonostante le limitate risorse, la manovra concentra le dotazioni finanziarie su misure di coesione, in linea con quanto rivendicato dalla Cisl ai tavoli di trattativa e nelle mobilitazioni di questi mesi”. (…) ” Vedo un 2024 molto impegnativo, molto intenso. Con toni e bandiere ideologiche che tenderanno ad alzarsi sempre più, complici anche le elezioni europee.

E non solo dagli spalti della politica. Saranno mesi nei quali la forza delle idee dovrà prevalere sull’idea della forza e dell’antagonismo come strumento di lotta. Agli amici di Cgil e Uil dico che bisogna ritrovarsi in un perimetro di corresponsabilità, costruendo insieme un progetto riformista su cui sfidare governo e sistema delle imprese”. (…) “Occorre concentrarsi su sanità, scuola, pubblico impiego, rinnovando i contratti pubblici e privati , assumendo e stabilizzando il precariato storico nelle categorie pubbliche, rilanciando il welfare, contrastando la povertà e sostenendo famiglie e la non autosufficienza.

Con nostra grande soddisfazione lunedì è stata presentata alla Camera una proposta di legge siglata direttamente dai capigruppo di maggioranza di Fdi, Fi e Noi con l’Italia – Foti, Barelli e Lupi che trae ispirazione dall’impostazione e dai contenuti del nostro progetto. Ma abbiamo registrato un positivo consenso bipartisan sulla nostra iniziativa, conespressioni di adesione anche nelle fila dei partiti riformisti dell’opposizione”. (…)

“La Cisl è cresciuta negli ultimi anni di decine di migliaia di iscritti tra i lavoratori attivi con una forte presenza di giovani e donne. Le proiezioni della chiusura 2023 confermano il trend di crescita associativa con significativi avanzamenti in tutte le categorie del pubblico e del privato. Ieri abbiamo integrato la segreteria ed eletto su sua indicazione una donna, Daniela Fumarola, come segretaria generale aggiunta, una sindacalista bravissima, una persona con una capacità di lavoro formidabile, con un senso etico indiscutibile e virtù politiche, sindacali e organizzative riconosciute da tutti. Ha dato un contributo determinante in questi anni in tutti gli ambiti in cui ha operato”. SEGUE