NATALE SENZA TREDICESIME PER I LAVORATORI DELLA CORE INFORMATICA, I SINDACATI FIM VdA, FIOM VdA e UILM Canavese PROCLAMANO PER VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023 SCIOPERO E PRESIDIO

Per il secondo anno consecutivo a ridosso del Natale la Core informatica arriva con il pacco regalo “a sorpresa” delle tredicesime non pagate. L’anno scorso i vertici aziendali si sono affrettati nel dare la colpa agli istituti bancari, quest’anno, pensando di giocare d’anticipo, hanno comunicato direttamente ai lavoratori della Core che riceveranno la tredicesima nel 2024 e non a ridosso delle festività natalizie, adducendo motivazioni quanto mai surreali. Un atteggiamento vergognoso soprattutto all’indomani della firma della cessione di un ramo dell’azienda.

Le organizzazioni sindacali Fim CislVdA, Fiom Cgil VdA e Uilm Canavese proclamano, quindi, per venerdì 22 dicembre una giornata intera di sciopero. Per i metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil “Il comportamento dei vertici aziendali della Core è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. Ritardare le tredicesime ai lavoratori è un atto gravissimo. Venerdì 22 dicembre oltre allo sciopero , anche presidio e assemblea con i lavoratori ”