AL VIA LA PROFILASSI DELLA BRONCHIOLITE DA VRS PER TUTTI I VALDOSTANI NATI DAL 1° MAGGIO 2023

L’Azienda USL comunica l’avvio della campagna di profilassi della bronchiolite da Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), rivolta a tutti i neonati e ai bambini nati dal 1° maggio 2023, attraverso un’unica somministrazione intramuscolare di anticorpi (Nirsevimab). La Valle d’Aosta è la prima Regione in Italia a proporre questa profilassi che è già attiva in altri Paesi come Francia, Stati Uniti e Canada.

Il progetto è realizzato in collaborazione tra il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il Servizio di Pediatria e Neonatologia dell'Azienda USL Valle d’Aosta.

“Si tratta di un’importante e innovativa opportunità per proteggere i bambini da un’infezione molto comune e potenzialmente pericolosa che, in una parte non trascurabile di casi, richiede ospedalizzazione e ricovero in terapia intensiva. Durante la scorsa stagione invernale qui nel nostro reparto abbiamo ricoverato 52 piccoli pazienti che hanno avuto bisogno di ossigeno e supporto ventilatorio. E’ molto importante aderire a questa profilassi anche perché la stagione epidemica è alle porte” spiega il dott. Paolo Serravalle, Direttore della Struttura Complessa Pediatria e Neonatologia del Beauregard di Aosta.

Il farmaco sta per arrivare dalla Francia. “Non si tratta di un vaccino, ma di un farmaco con anticorpi monoclonali di sintesi. Non stimola quindi il sistema immunitario ed è subito in grado di attivarsi contro l’eventuale infezione – spiega il dott. Salvatore Bongiorno, Direttore della Struttura Complessa Igiene e Sanità pubblica -. I bambini più a rischio sono quelli piccolissimi. Grazie all’impegno della nostra Azienda sanitaria e al supporto dell’Assessorato alla Sanità i neo genitori hanno a disposizione un’ottima opportunità per proteggere i loro bimbi dalla bronchiolite. Se vi sarà una buona adesione alla profilassi, ci aspettiamo una riduzione dei casi di oltre l’80%”.

Tutti i nuovi nati potranno ricevere il farmaco prima della dimissione dal Nido ospedaliero. Le famiglie degli altri bambini aventi diritto riceveranno, tramite posta ordinaria, le informazioni per l’adesione. I genitori interessati potranno prenotare telefonicamente al numero 0165 54 60 97 oppure 0165 77 46 55 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00.

La somministrazione del farmaco verrà effettuata presso gli ambulatori della sede di Aosta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, siti in via Saint-Martin-de-Corleans 250 (ex maternità) dal 20 dicembre 2023.

Poiché la diffusione del virus avviene prevalentemente nel periodo invernale, è fondamentale eseguire la profilassi prima possibile, pertanto le somministrazioni del farmaco sono state pianificate nel periodo compreso tra la fine del 2023 e i primi giorni del 2024.