Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea-Santhià

A seguito delle verifiche tecniche eseguite sulle strutture del viadotto denominato “Camolesa”, alla km. 15+788 del Raccordo A4/A5 Ivrea-Santhià, è emersa la necessità di istituire il divieto di circolazione ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 19 tonnellate nel tratto compreso tra l’interscambio A4 – A26 di Santhià e lo svincolo di Albiano, in entrambe le direzioni, a partire dal 14 dicembre 2023.

Per la gestione della viabilità durante il proseguimento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento del viadotto in argomento, che prevede la demolizione dell’impalcato della carreggiata in direzione Santhià, a partire dalla metà del mese di gennaio 2024 sarà necessario istituire il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Ivrea, disponendo il divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, in entrambe le direzioni.

Con la predisposizione di opportuni segnali in itinere, ai mezzi pesanti provenienti dall’Autostrada A4 e dal Raccordo A26/A4 Stroppiana – Santhià e diretti verso Aosta, verrà indicato di proseguire sull’Autostrada A4 Torino – Milano in direzione Torino al fine di raggiungere l’Autostrada A5 Torino – Aosta presso l’Interscambio di Settimo Torinese, ai mezzi pesanti provenienti da Aosta e diretti verso Milano/Alessandria/Genova, verrà indicato di proseguire sull’Autostrada A5 Torino – Aosta, in direzione Torino, al fine di raggiungere l’Autostrada A4 per Milano e l’Autostrada A21 per Alessandria e Genova.

Sul sito internet della Società (www.ativa.it) verranno progressivamente aggiornate le informazioni relative ai cantieri anche in relazione ai possibili ritardi che gli stessi potrebbero subire nel caso si dovessero presentare condizioni meteo incompatibili con la regolare esecuzione delle lavorazioni.