Per l’80° il ricordo dei fratelli Jona Giovedì 7 dicembre a Issime

nell’ambito delle iniziative organizzate per l’80° Anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia, si terrà ad Issime giovedì 7 dicembre 2023 una cerimonia per ricordare la vicenda di Remo Jona, di sua moglie Ilca Dorina Vitale e dei loro due bambini, Ruggero (12 anni) e Raimondo (7 anni), che il 7 dicembre di ottant’anni fa furono arrestati ad Issime, che frequentavano da anni e dove si erano rifugiati da Torino per fuggire alle persecuzioni razziali, e poi deportati ad Auschwitz, dove giunsero il 26 febbraio 1944.

Il Comune di Issime, in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta e la Presidenza della Regione e con la collaborazione dell’Associazione Augusta e dell’Ordine degli Avvocati della Valle d’Aosta, vuole ricordare un evento che ha tragicamente segnato la comunità di Issime e l’intera Valle del Lys.

La cerimonia prenderà avvio alle ore 10.00, in piazza Abbé Grat Vesan presso il monumento dedicato ai fratellini Jona, inviati alla camera a gas insieme alla mamma il giorno stesso dell’arrivo ad Auschwitz, per poi proseguire presso l’Auditorium Z’Lannsch Hous.

È importante” – dice il Sindaco di Issime, Enrico Montanari – che la comunità di Issime mantenga il ricordo di quanto accaduto 80 anni fa e che questo ricordo diventi per tutti noi un monito di quello che può succedere quando lasciamo spazio ai pregiudizi e alla discriminazione”.

La Presidenza della Regione segnala che, in occasione dell’80, è stata avviata una collabo razione con la Direzione della Rai della Valle d’Aosta, nell’ambito della quale sono state previste una serie di iniziative di comuni cazione per promuovere il ricordo e la cono-scenza degli eventi che carat-terizzarono in Valle d’Aosta la Resistenza e che portarono alla Libera-zione e all’Autonomia. Per l’occa-sione, la RAI VdA ha reso fruibile su Raiplay Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste il film reportage di Stefano Viaggio Un anno fa a Issime – La famiglia Jona, realizzato dalla Struttura Programmi Rai della Valle d’Aosta.