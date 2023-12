Pontey: Magia natalizia all'Oratorio Sèn Martin che clebra il Natale con creatività

La magia del Natale brilla all'Oratorio Sèn Martin di Pontey! Ancora una volta, nell'incantevole periodo delle feste, l'Oratorio ha preparato con amore e cura tre speciali iniziative per coinvolgere tutte le famiglie dei suoi giovani.

In questo tempo di gioia e condivisione, sono state ideate ben tre attività straordinarie: il concorso "Alberi e Presepi", il coinvolgente concorso del "Calendario dell'Avvento" e un'entusiasmante creazione di "cesti natalizi".

Per partecipare ai concorsi, si chiede a tutte le famiglie interessate di condividere foto delle loro creazioni: alberi e/o presepi per il primo concorso, mentre per il secondo, affascinanti calendari dell'avvento. Una giuria affiatata, composta da animatori esperti, valuterà le opere inviate e i vincitori saranno annunciati nel magico momento del consueto rinfresco, organizzato la notte della vigilia di Natale dopo la toccante messa, per poi essere festeggiati sui nostri social.

L'emozionante terza iniziativa permette a tutte le famiglie di immergersi ancor di più nell'atmosfera natalizia attraverso l'acquisto dei cesti natalizi creati con passione dai nostri ragazzi e animatori. Saranno disponibili tre tipologie di cesti, con dolci prelibati, selezioni di vini e deliziosi dolci in vasetto, pronti per essere preparati e gustati. Acquistare questi cesti significa anche contribuire al sostegno delle attività presenti e future dell'Oratorio.

L'Oratorio Sèn Martin di Pontey si impegna con tutto il cuore ad offrire un calendario di eventi natalizi, con l'obiettivo di preservare e trasmettere ai nostri ragazzi e alle loro famiglie i valori autentici e la magia del Natale, sempre più preziosi in un mondo in cui talvolta tendono a svanire.