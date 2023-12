Rinviato l’incontro informativo sulla nuova legge locazioni brevi per finalità turistiche previsto a Courmayeur

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che l’incontro informativo per illustrare la legge relativa alla “Disciplina degli adempimenti in materia di locazioni brevi per finalità turistiche”, previsto per oggi, venerdì 1° dicembre a Courmayeur, presso il Centro Congressi, è stato rinviato nel rispetto dell’improvvisa scomparsa di Riccardo Bieller, Sindaco di Pré-Saint-Didier e Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont Blanc.

Di seguito il calendario degli altri incontri, che avranno luogo tutti alle ore 20.30:

Lunedì 4 dicembre 2023

Aosta – Palazzo regionale – Sala Maria Ida Viglino

Lunedì 18 dicembre 2023

Arvier – Sala Polivalente presso il Plesso scolastico – Via Saint-Antoine, 6

Agli Incontri sarà presente l’Assessore Giulio Grosjacques con il Coordinatore Enrico Di Martino e i tecnici dell’INVA che hanno lavorato alla realizzazione della piattaforma.