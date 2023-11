Maltempo in Valle d'Aosta, mezzi e personale Anas in azione per la pulizia e il trattamento del piano viabile sulle strade statali

Valle d’Aosta il personale e i mezzi sgombraneve di Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono in azione per le operazioni di pulizia e di trattamento del piano viabile lungo le tratte in gestione per via delle intense nevicate che si registrano a partire da questa notte.

Le immagini girate dall’interno dei veicoli mostrano il passaggio dei mezzi spargisale e spazzaneve. Alle quote più alte gli accumuli nevosi hanno raggiunto, fino ad ora, uno spessore di circa 80 centimetri.

Lo sgombero neve e il trattamento invernale della carreggiata tramite miscele saline proseguiranno senza sosta fino al termine della fase di maltempo.