Il Consiglio Comunale di Charvensod approva la quinta variazione al bilancio e investe in infrastrutture e memoria storica

Uno dei punti salienti è stato l'approvazione della quinta variazione al bilancio di previsione 2023/2025 per un totale di 153.470,72 euro. Grazie al trasferimento di fondi dal BIM, sono stati stanziati circa 128.000 euro per la sostituzione della tubazione dell'acquedotto in località Ampaillant, Pont Suaz e Girada. Ulteriori 20.000 euro sono stati destinati alla realizzazione di un sacrario presso l'ingresso del cimitero, dedicato ai caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale attualmente sepolti altrove.

Incremento delle entrate: Si è registrato un incremento di 8.000 euro dalle entrate derivanti dalla tassa di soggiorno rispetto a quanto inizialmente previsto, rappresentando un incoraggiante aumento delle risorse finanziarie comunali.

Convenzione per la gestione dei rifiuti urbani: È stata approvata la convenzione tra l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius, l’Unité des Communes valdôtaines Grand Combin e i comuni membri del subATO B per l’esercizio in forma associata della gestione dei rifiuti urbani, sottolineando l'impegno verso una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti.

Approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno 2024: L'Assemblea ha approvato le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2024, una decisione fondamentale per la regolamentazione delle entrate legate all'ospitalità nel comune di Charvensod.

Questi punti cruciali evidenziano l'attenzione del Consiglio Comunale verso lo sviluppo infrastrutturale, la valorizzazione della memoria storica e la gestione oculata delle risorse finanziarie, in linea con gli interessi e le esigenze della comunità.