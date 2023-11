Chatillon: Consiglio comunale approva all'unanimità la quarta variazione al Bilancio di previsione pluriennale

L'architetto Andrea Marchisio ha spiegato: "Ci sono state riduzioni in tre sottozone a causa di richieste private, modifiche di parametri edilizi per consentire attività artigianali in una zona BA e la cessione di aree marginali dell'Ipra alla sottozona industriale. Dopo l'adozione, la variante sarà pubblicata per 45 giorni, quindi tornerà in Consiglio per l'esame delle osservazioni e l'approvazione del testo definitivo. La conferenza di pianificazione in Regione porterà alla delibera di Giunta e all'adozione della variante."

Unanime è stata l'approvazione della modifica ad alcune schede della convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l'esercizio associato di funzioni comunali per l'anno 2023. Il Sindaco Camillo Dujany ha spiegato i cambiamenti relativi alle schede sui progetti di inclusione attiva (+1.650 euro a carico del Comune) e sui servizi in innovazione e transizione digitale (il concorso per l'assunzione di una figura professionale non è ancora concluso, con un risparmio di 6.500 euro per il Comune).

Approvata all'unanimità è anche lo schema della nuova convenzione con l'Ente di governo dell'ambito (EGA) del servizio idrico della Regione autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione di un sistema di trattamento di depurazione dell’acqua dalla presenza di nichel in frazione Bellecombe.

Successivamente, i consiglieri hanno approvato all'unanimità il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un locale seminterrato per installare i due filtri per l’acquedotto. Il Sindaco Dujany ha specificato che, non essendoci sorgenti senza nichel, questa soluzione è obbligatoria. La capogruppo Personnettaz ha chiesto informazioni sui costi di manutenzione per la sostituzione e lo smaltimento dei filtri. Il Sindaco ha risposto che la sostituzione avverrà circa ogni triennio e i filtri dovranno essere smaltiti. Si discuterà sull'utilizzo dei fontanili, che generano il maggior consumo d'acqua.

È stata approvata all'unanimità la quarta variazione al Bilancio di previsione pluriennale e al DUPS 2023/25. L’assessore Elsa Frutaz ha spiegato che la variazione porta il Bilancio a pareggiare sulla cifra di 12.706.168,35 euro e risponde alle richieste pervenute dall’Ente per la realizzazione degli obiettivi di programma.

Le cinque interrogazioni delle minoranze hanno riguardato diverse questioni, inclusa la richiesta di chiarimenti sull’applicazione del Regolamento "Adotta un’aiuola", il progresso del progetto "Strade dell’Arte", e l'ampliamento del Parco Mont Avic, tra gli altri temi.

Il Sindaco Dujany ha poi concluso con una serie di comunicazioni, informando il Consiglio che il Comune di Chamois ha aggiudicato la manutenzione straordinaria degli acquedotti.

L'assemblea è stata infine chiusa con le interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri e dei cittadini, affrontando ulteriori questioni e richieste di chiarimento sui vari temi trattati durante la seduta.