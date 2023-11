Successone della Festa di Courmayeur 2023

Tra ra i momenti da segnalare, oltre all'apertura della serata a cura dei Badochys di Courmayeur, anche la consegna di una pergamena di ringraziamento da parte del Comune, consegnata dal Sindaco Roberto Rota ad Antonio Furingo del CSC Courmayeur, responsabile delle manutenzioni delle strutture, dei servizi aree verdi e decoro urbano, del team di operai e delle aree di sosta e del bike sharing.

L'attestato di ringraziamento ha la seguente motivazione:



"Il Comune di Courmayeur ringrazia, Antonio Furingo, per l’encomiabile lavoro svolto, l’impegno profuso e il grande senso di responsabilità e del dovere messi in campo nel corso dell’estate 2023, nella gestione delle complesse procedure amministrative relative al nuovo piano viabilità e gestione della sosta per l’accesso alle valli Veny e Ferret.

L’attività svolta in questo senso, oltre a richiedere uno straordinario impegno professionale, ha beneficiato di grande sensibilità, capacità di mediazione e disponibilità, che hanno rappresentato un importante valore aggiunto nella gestione del flusso di lavoro, a beneficio di tutta la comunità di Courmayeur".