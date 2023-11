CONSEGNATA LA MATURITA’ CIVICA A 21 COURMAYEURINS

Ventuno giovani courmayeurins quest’anno hanno raggiunto la maggiore età. Come da tradizione, per celebrare insieme questo importante traguardo, i nuovi maggiorenni sono stati invitati dall’Amministrazione comunale in Municipio per celebrare la maturità civica nel pomeriggio di venerdì 24 novembre. Ad accogliere i giovani coscritti sono stati il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, l’Assessore all’istruzione, cultura e politiche sociali, Alessia di Addario, il Vice Sindaco, Federico Perrin. Presente all’incontro anche Federica Bieler, Presidente di Skyway Monte Bianco che attraverso il suo intervento ha raccontato la propria esperienza professionale quale stimolo e momento di riflessione. Una tradizione, quella dell'ospite e testimonial di Courmayeur, che l'Amministrazione comunale ha avviato nel corso del 2022 quale momento privilegiato di incontro e stimolo.

“Per voi questo è il periodo dello studio e ricordatelo con piacere, e con la maggiore età è cominciato anche il periodo delle responsabilità - ha detto Roberto Rota a nome dell'Amministrazione comunale – Vivete a pieno la vostra vita, guardate al futuro con positività, aprite le vostre menti, create la vostra dimensione, ascoltate tutto e filtrate attraverso il vostro punto di vista e con spirito critico. La scuola vi darà gli strumenti per questo. Attraversiamo un momento storico difficile e di estrema difficoltà anche dal punto di vista relazionale. Imparate ad accettare le sconfitte, i momenti brutti, vi permetteranno di crescere e costruire. Ponetevi obiettivi e interessi da coltivare. Tutti noi puntiamo sulla vostra generazione perché siate capaci di trovare i giusti equilibri che le nostre generazioni non sempre hanno trovato. Il mondo è grande, scopritelo, ma tornate a portare la ricchezza di saperi e competenze che avete costruito a Courmayeur”. Importanza del voto, alla partecipazione democratica, il pensiero europeo, i diritti e doveri, sono stati altri punti di approfondimento e riflessione affrontati dal Sindaco Rota.

Così come stimoli e motivazioni importanti ha saputo dare Federica Bieler (Al centro nella foto), Presidente di Skyway Monte Bianco, attraverso la sua esperienza professionale e umana, "un esempio per Courmayeur" a commentato il Rota nell'introdurla. “Sentitevi fortunati a crescere e vivere qui. Non è limitante come dice qualcuno. Il bello di Courmayeur è che vi permette di essere voi stessi, di avere radici e valori che in città non sempre ci sono, e allo stesso tempo di aprirvi a relazioni incredibili. Questo territorio vi offre tantissimi possibilità, come quella di guardare il Monte Bianco e allo stesso tempo avere la possibilità di incontrare il mondo che arriva qui. La fortuna però bisogna meritarsela e questo vuol dire impegnarsi”.

“Fare e dare - vi auguro questo ha continuato Federica Bieler - fate e date agli altri. Vi renderà più completi. Coltivate i valori che solo paesi come i nostri possono dare. Il rispetto, l’educazione, il saluto, i sentimenti, non vi faranno mai sbagliare nella vita. Imparate il valore del tempo, il valore della natura e della terra! Ripensate ai vecchi mestieri in una chiave nuova. Non omologatevi, valorizzate l’autenticità. Ripartite da dove eravamo. Cercate i vostri modelli, non quelli che vi presentano, non abbiate paura di essere diversi. Scoprirete chi siete, siate curiosi, informatevi su tutto”.