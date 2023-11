Sessantenne valdostano arrestato per stalking dalla Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio del 22 novembre 2023 gli Agenti della Squadra Mobile, sezione Reati contro la persona, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un sessant’enne valdostano, per atti persecutori.

L’uomo era già stato arrestato dagli stessi uomini della Questura di Aosta in data 17 novembre, in flagranza per il reato di stalking, per aver violato reiteratamente il divieto di avvicinamento ad una sua conoscente, proseguendo nella sua attività persecutoria.

In seguito alla convalida del suo arresto, avvenuto in data 20 novembre, era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, misura che però non ha impedito all’arrestato di continuare nelle sue condotte, poste nuovamente in essere anche dal suo domicilio.

Per tali ragioni l’Autorità Giudiziaria, valutati i fatti e le esigenze cautelari, ha emesso l’ordinanza il giorno stesso, e l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Brissogne.