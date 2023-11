La Polizia di Stato contro la violenza di genere

Nel solco delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato sarà presente in città con l’iniziativa denominata “Questo non è amore”.

Nella mattinata di domani 25 novembre, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, personale della Polizia di Stato sarà presente con un banchetto informativo presso i portici di Piazza Chanoux.

L’obiettivo è quello di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, offrendo alle vittime e alle donne anche solo potenzialmente interessate informazioni e assistenza che poi potrà essere sviluppata in tempi e sedi opportune.

Inoltre, per aderire all’iniziativa denominata “Orange the World”, promossa dall’ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere “UN Women” e sostenuta da Soroptimist International Italia, che prevede di illuminare simbolicamente di arancione le sedi degli uffici di Polizia, in collaborazione con CVA Energie, il lato dell’edificio della Questura di Aosta che affaccia su Corso Battaglione Aosta, sarà illuminato di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere, fino al 26 novembre.