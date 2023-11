La ricercatrice Stefania Pinna interviene alla XI #GiornataProGrammatica RAI RADIO3 – La Lingua Batte

La dottoressa Stefania Pinna, valente docente di Biologia, Ecologia Affettiva e Ecopsicologia presso l'Università della Valle d'Aosta, sarà protagonista dell'undicesima edizione della #GiornataProGrammatica, un evento organizzato da RAI Radio3 - La Lingua Batte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), l'Accademia della Crusca, la CRI - Comunità Radiotelevisiva Italofona e skuola.ne.

Il tema centrale di quest'anno è "L'italiano e la sostenibilità".

La #GiornataProGrammatica coinvolge le scuole secondarie di II grado d'Italia tramite una circolare ministeriale, incoraggiando i docenti e gli studenti a esplorare e discutere il tema all'interno delle loro classi, prendendo spunto dalla programmazione di Rai Radio3 e dai successivi podcast.

Stefania Pinna interverrà in diretta radiofonica alle ore 10.50 nel corso della trasmissione "Tutta la città ne parla", direttamente dalle aule del Liceo Classico, Artistico e Musicale di Strada Cappuccini di Aosta. La sua partecipazione è incentrata sull'approccio dell'ecologia affettiva per esplorare il concetto di sostenibilità, sottolineando l'importanza di comprendere la giovane storia dell'Homo sapiens e il legame profondo con la Natura e l'ambiente circostante per raggiungere la sostenibilità.

Stefania Pinna, componente del Laboratorio di Ecologia Affettiva presso l'Università della Valle d'Aosta, è coinvolta in progetti di ricerca sull'ipotesi della Biofilia e sull'applicazione delle Terapie Forestali. La sua vasta esperienza nella ricerca marina costiera, nella conservazione della biodiversità e nelle iniziative di divulgazione scientifica per diverse fasce d'età, l'ha portata a comprendere l'importanza di sensibilizzare il pubblico sulle questioni ambientali, favorendo una riconnessione con la natura attraverso attività esperienziali.

Il suo ruolo attuale come ricercatrice nel laboratorio di Ecologia Affettiva presso l'Università della Valle d'Aosta testimonia il contributo significativo dell'istituzione accademica alla diffusione della consapevolezza ecologica e alla promozione di una visione sostenibile e consapevole del mondo che ci circonda.