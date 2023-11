L' A.VA.P.A. ODV, Association Pour la Protection des Animaux, torna in piazza con “Una montagna di crêpes” per raccogliere fondi che saranno destinati al Canile e Gattile Regionale a Saint-Christophe che ospita 80 cani, oltre a 10 cuccioli nati pochi giorni fa e 42 gatti.

Le crêpes saranno realizzate da Luciano Piga, sempre disponibile a dare una mano quando si tratta di attività benefiche. Oltre alle crêpes ci saranno anche pancake e un enorme cuore di cioccolato realizzato dal pasticciere Dodaro.

Per allietare la giornata ci sarà Francesco Tripodi con la sua musica e Arteintesta con il suo staff Marco Merlino & C. con i palloncini per i bambini. Renato Liguori di ArteStudioBG realizzerà servizi fotografici natalizi per coloro che vorranno una card digitale natalizia con il loro amico a 4 zampe.

Tutto questo è stato possibile da sponsor che hanno fornito i loro servizi, le materie prime per realizzare le crêpes e le attrezzature, dagli Alpini che hanno fornito i gazebi e i tavoli, alla Gros Cidac, Confcommercio VdA, Bar Davit, Ristorfoods, Valdostana Grandi Cucine, Pizzeria El paso, Ristorante Borgo Antico, Vincenzo Cassone, Saverio della Macelleria del Corso, ai Pasticcieri De Santis, Dodaro e Gialuca Mafrica.