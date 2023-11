Incontri con i Consorzi di miglioramento fondiario e le consorterie VDA

I due ultimi appuntamenti organizzati per presentare le novità riguardanti la concessione dei contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario, la concessione degli aiuti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria urgente e le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 19/2022 in materia di consorterie e domini collettivi. I prossimi due incontri fanno seguito alle prime due serate, una a Morgez e l’altra ad Antey-St-André, che hanno registrato una buona partecipazione di pubblico e che sono state animate da un dibattito costruttivo.

Gli incontri, con inizio alle ore 18.30, si svolgeranno:

Martedì 21 novembre – HÔNE, Sala polivalente

Martedì 28 novembre – SAINT-CHRISTOPHE, Sede Assessorato dell’Agricoltura

Gli appuntamenti sono introdotti dall’Assessore Marco Carrel e prevedono l’intervento di dirigenti e funzionari dell’Assessorato, a disposizione per rispondere a domande e richieste di approfondimento.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’interesse riscontrato nei due primi appuntamenti, a Morgex e a Antey-Saint-André – commenta l’Assessore Marco Carrel. - Il tema della gestione della risorsa idrica ai fini irrigui, legato anche ai cambiamenti climatici, è di cruciale importanza per la nostra regione e merita la nostra massima attenzione. Per questo abbiamo voluto incontrare, in questo ambito, i principali attori che operano sul territorio, non solo per poter dar loro tutte le informazioni necessarie a utilizzare al meglio i sostegni messi a disposizione dall’Amministrazione regionale, ma anche per ascoltare la loro voce, capire criticità e opportunità, e avviare un confronto costruttivo per pianificare le politiche dei prossimi anni».