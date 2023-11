Purtroppo, può capitare di avere a che fare con un Sanitrit bloccato e tutti sappiamo che ci fa quanto è importante lo stesso, perché facciamo riferimento ai sistemi di sollevamento e triturazione delle acque di scarico.

Quindi è chiaro che, se abbiamo avuto bisogno di acquistare uno di questi apparecchi, lo abbiamo fatto perché dovevamo installare dei servizi igienici o delle docce o dei lavandini o altre apparecchiature idrauliche, senza però avere la possibilità di connetterci direttamente al sistema fognario principale magari per una questione di distanza perché comunque stiamo isolati.

Soprattutto quando l'apparecchio inizia ad invecchiare e non solo in realtà, ci può stare che ci sia qualche tipo di problema e di blocco, che tra parentesi non è il classico blocco che arriva dall’oggi al domani, ma sarà il risultato di un processo che va avanti da chissà quanto tempo.

Come ci si suol dire ormai la frittata è fatta se per esempio abbiamo avuto la superficialità di fare finta che la manutenzione in questi casi non è necessaria e quindi siamo arrivati a questo, più che altro in queste situazioni almeno non dobbiamo fare altri danni provando ad essere noi a ripararlo, perché altrimenti sarebbe oltre il danno la beffa.

Molto meglio contattare subito questi tecnici per mettersi d'accordo per un appuntamento a domicilio, appuntamento che servirà intanto per una prima diagnosi che loro sapranno come eseguire grazie alle loro competenze, per cercare di capire l'origine e le cause di questi problemi.

In linea generale si può parlare di malfunzionamento dei motori anche se non è detto, ma probabilmente è la prima cosa che controlleranno e quindi cercheranno di controllarne lo stato e se notano qualche anomalia cercheranno di capirne le cause, così da intervenire per ripararla o per sostituire quando necessario.

Altra cosa abbastanza tipica collegata alla problematica di cui dicevamo collegata alla mancanza di manutenzione, riguarda un blocco nel sistema di ristrutturazione per accumulo di detriti oppure o oggetti strani e anzi può essere una delle cause più diffuse e quasi banale se vogliamo, però abbastanza problematica perché poi a lungo andare si arriva ad un malfunzionamento del sistema.

Non sempre per telefono è possibile ricevere un preventivo

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non sempre è possibile ricevere un preventivo per telefono, semplicemente perché i tecnici che fanno parte del servizio assistenza clienti non vogliono fare cattive figure e quindi non si vogliono sbilanciare e poi cambiare idea quando vengono a domicilio.

Soprattutto perché magari per telefono in base a quello che noi spieghiamo potrebbero dirci una cifra più bassa di quella che poi è: pure noi a quel punto rischieremo di perdere fiducia nei loro confronti.

Di sicuro per telefono in realtà ci potranno dire almeno il costo di chiamata, perché quello più o meno dovrebbe essere sempre fisso o in qualche caso potrebbero anche abbonarsi.

Quando saranno poi a domicilio e faranno un'analisi più dettagliata a quel punto ci faranno un preventivo che noi possiamo accettare oppure no.