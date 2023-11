Quanto costa ristrutturazione Bagno

Non è facile fare una media precisa rispetto a quanto costa ristrutturare il bagno semplicemente perché le variabili e i fattori sono tanti, e quindi si rischierebbe di sparare le cifre in astratto.

Anche perché teniamo presente, intanto, che ci sono opzioni per qualsiasi fascia di prezzo, quindi non dobbiamo scoraggiarci se magari andiamo a guardare su internet e vediamo che c'è un costo medio e noi pensiamo sia alto, perché troviamo di tutto e di più.

Ma soprattutto dobbiamo considerare che ci sono molte imprese edili in questo ambito, e quindi magari se abbiamo pazienza e non è un qualcosa che dobbiamo fare subito potremmo anche aspettare qualche offerta di qualche impresa edile che per farsi pubblicità magari perché è nata da poco, ci propone un prezzo al metro quadro abbastanza conveniente.

Se dovessimo fare un'analisi per poter comprendere i vari fattori che saranno decisivi rispetto al costo per questo intervento di ristrutturazione del bagno, intanto dobbiamo pensare alle dimensioni perché come per qualsiasi stanza la metratura della stessa fa la differenza, perché influisce su quanto materiale dovrà essere utilizzato, e quindi parliamo di rivestimenti, come di calcestruzzo e intonaco, e soprattutto le dimensioni del locale influiscono anche su quanto tempo ci impiegheranno gli operai a concludere il lavoro.

Un'altra cosa che potrebbe fare la differenza rispetto a questo prezzo finale è l'arredamento, arredamento che dipende dalla qualità, come degli accessori, del materiale, fino ad arrivare al marchio.

Ad esempio, se per il nostro bagno magari abbiamo deciso di comprare un mobile, un conto è se lo compriamo in marmo, e un conto è se ne compriamo uno legno perché potremmo spendere anche fino a €2000, e un conto se compriamo un mobile lavabo in truciolato per il quale spenderemo molto meno, ma è solo un esempio

Se cerchiamo con calma troveremo un'impresa edile che ha dei prezzi competitivi

Già nella prima parte dell'articolo abbiamo sottolineato quanto sia importante il fattore tempo quando dobbiamo organizzare un intervento di ristrutturazione del bagno perché, se abbiamo abbastanza tempo abbiamo più possibilità di fare una selezione tra le varie imprese.

Questo significa non arrivare all'ultimo minuto quando ormai lo stesso è in condizioni inaccettabili, perché in quel caso il margine di tempo sarebbe ristretto, e quindi dobbiamo affidarci alla prima impresa edile che troviamo senza possibilità di fare le scelte che vogliamo fare.

Soprattutto a parte avere tempo dobbiamo avere anche le idee chiare rispetto al budget che possiamo mettere a disposizione in modo che poi quando abbiamo trovato un'impresa edile possiamo metterci d'accordo con l'impresario, che in base alla cifra che gli comunichiamo saprà diciamo darci dei consigli ad hoc rispetto ad una sorta di gerarchia dei lavori.

Nel senso che ci potrà dare dei consigli su alcuni lavori che possiamo rimandare che non sono fondamentali, e magari ci si concentrerà sui sanitari che sono quelli più importanti ci si concentrerà soprattutto sull'impianto idraulico che poi è quello che richiede più tempo, e richiede anche un investimento economico più alto.