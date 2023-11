Le meglio pasticcerie della Valle d'Aosta secondo Gambero Rosso

Da nord a sud, l’Italia può vantare una ricca tradizione di specialità dolci e grandi maestri nell’arte bianca che crescono di anno in anno come racconta Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024, per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano, come main sponsor. Un’esplosione di deliziosi sapori, tra storiche ricette e proposte più innovative, anche grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, un’attenzione crescente a gusto, salute e sostenibilità, con un ruolo sempre più importante giocato dalla comunicazione e dai social media: è questo lo scenario presentato nella 13esima edizione della Guida del Gambero Rosso.

Poche ma ottime. Nella regione nessuna eccellenza arriva a meritare il punteggio pieno delle Tre Torte ma sono ben 7 su 8 le insegne che si posizionano vicine con le Due Torte:

Mafrica ad Aosta, con la sua produzione dolce che omaggia bene la tradizione locale ma non manca di arricchirsi di nuovi spunti e creazioni di gusto moderno;

Pasticceria Bertoncin a Chatillon, che brilla per una proposta di ispirazione tradizionale e territoriale, frutto di lavorazioni sapienti e ingredienti stagionali con un fornito comparto mignon e ottima pasticceria secca;

Chocolat a La Thuile, regno del pasticcere e maître chocolatier Stefano Collomb, con la sua “tometta”, sontuoso cioccolatino di 350 grammi e le praline e i cioccolatini;

Sablé a Morgex, sodalizio di Gabriel Graziola e Giulia De Petris, con ottime materie prime che regala specialità squisite, a partire dai lievitati da colazione e la tipica Flantze, una sorta di pane dolce con uvetta e frutta secca;

Buzzi a Nus, che ha festeggiato il mezzo secolo, con la sua eccellente caffetteria e la bella gamma di krapfen e brioche. Da non perdere i famosissimi baci di Nus, in vendita anche in un distributore automatico fuori dal locale attivo h24.

Croquembouche a Pré Saint Didier, che accoglie con il profumo del pane appena sfornato e i suoi ottimi prodotti da forno come grissini e focacce;

Morandin a Saint Vincent, con il suo patron Mauro Morandin figlio d’arte (del celebre maestro Rolando), docente di corsi e masterclass sui grandi lievitati e autore di una pubblicazione sull’arte della confetteria (famosissimi i suoi canditi, le gelatine, le caramelle.

Ancora una volta merita il podio anche il Caffè Nazionale di Aosta, per la categoria Pastry Chef, di chi ha il delicato compito di concludere in bellezza un pasto al ristorante, con proposte sfiziose, gustose e in equilibrio con il resto del menu. Tra i 16 migliori c’è infatti Titti Traina, già Pastry chef dell’anno nella Guida Ristoranti 2024. Siciliana, si appassiona alla cucina fin da piccola. Dopo la scuola all’ALMA approda al Piccolo Lago di Marco Sacco dove mette a punto una tecnica tutta sua, meticolosa e colta, approfondendo l’arte della selezione e dell’interpretazione delle materie prime. Ma è l’incontro con Paolo Griffa, oggi marito e compagno di lavoro a cambiarle la vita: diventa chef pâtissière e imprenditrice. Cura moltissimo l’estetica: l’armonia delle forme e dei colori è fondamentale per predisporre all’assaggio. Tra le sue creazioni il Flower power: abbinamenti di pesche di differenti varietà e texture e fiori aromatici eduli; il soufflé ai mirtilli di montagna selvatici e gelato alla mandorla tostata e il Fiore del sud: ricotta mantecata, petali di cialda cannolo, gel di agrumi e pralinato alla mandorla.

A loro si aggiunge, come new entry 2024, Du Pont in centro a Charvensod, alle porte di Aosta, dove da fine maggio 2023 si è trasferita la celebre pasticceria Dupont di Villeneuve guidata dai coniugi Giancarlo Bertola e Patrizia D'Amico.