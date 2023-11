LA CISL VALLE D’AOSTA sarà alla Manifestazione nazionale Cisl indetta a Roma per sabato 25 novembre

La CISL Valle d’Aosta si è riunita presso la propria sede di Saint Christophe per analizzare e discutere in merito alle motivazioni che hanno portato la nostra organizzazione sindacale ad indire una manifestazione a Roma per incalzare Governo e parlamento sui miglioramenti da apportatore alla legge di bilancio.

Alla manifestazione, dal titolo “partecipare per crescere: migliorare la manovra”, che si svolgerà a Roma il 25 novembre in piazza Santi Apostoli sarà presente anche la delegazione valdostana per costruire un nuovo patto sociale in linea con una rivendicazione di un sindacato responsabile, pragmatico intransigente che pretende maggiori risposte dalla manovra economica, a partire dalle pensioni.

In linea con la nostra strategia sindacale che privilegia dialogo e concertazione, abbiamo scelto la via della manifestazione in piazza per concentrarci nel merito delle tematiche da affrontare.

Il giudizio della CISL sulla manovra è articolato: in prima battuta va infatti evidenziato come gran parte delle risorse economiche siano focalizzate su interventi di coesione e sostegno reddituale rivolte a lavoratrici e lavoratori pensionate e pensionati, ma di contro si registra un forte preoccupazione e contrarietà sugli aspetti previdenziali e di investimento strutturali.

Il nostro profilo in questa fase impone serietà, realismo, tanto più in una stagione come quella che stiamo vivendo caratterizzata da grandi sacrifici: riteniamo quindi controproducente caricare ulteriormente peso sulle tasche dei lavoratori con il conseguente pericolo di accentuare tensioni sociali sul posto di lavoro.

Cosa abbiamo CONQUISTATO con la MOBILITAZIONE e le TRATTATIVE

LAVORO

Cuneo contributivo: 10 miliardi per la proroga del taglio ai redditi medio-bassi da lavoro su tutto il 2024

Riduzione Irpef: scende dal 25% al 23% l’aliquota per i redditi tra i 15-28mila€

No tax area: per lavoratori dipendenti sale a 8.500 euro

Fringe benefit: si alza da 256 a 1.000€ la soglia di detassazione per chi non ha carichi familiari

Contrattazione: confermata la detassazione al 5% sui frutti degli accordi decentrati

Tutele sociali: risorse confermate per gli ammortizzatori, estese e rese strutturali le garanzie dell’Iscro per i lavoratori autonomi

PENSIONI

Adeguamento inflazione: indicizzazione piena fino a quattro volte il trattamento minimo, incremento straordinario per pensioni minime Conguaglio 2023: anticipo della perequazione entro dicembre

Pensione contributiva: il vincolo per la pensione di vecchiaia a 67 anni viene ridotto da 1,5 a 1 volta l’assegno sociale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SANITÀ

Risorse aggiuntive: si sbloccano 8 miliardi complessivi sul 2024 e si riavvia la stagione contrattuale

Rinnovi CCNL pubblici: 5 miliardi nel pubblico impiego nel 2024 e 5 miliardi nel 2025 per rinnovare i CCNL pubblici, 2 miliardi entro dicembre in busta paga dei lavoratori pubblici per compensare la vacanza contrattuale

Sistema Sanità: 3 miliardi per il rinnovo 2022/2024 e il potenziamento del Fondo sanitario nazionale. Incentivi su detassazione straordinari e premi obiettivo per abbattere liste d’attesa

FAMIGLIA E NATALITÀ

Super-deduzione: a favore di chi assume madri, under 30, percettori di Adi e fragili

Congedi parentali: 30 giorni aggiuntivi retribuiti al 60%

Asili nido: sostegni economici per chi ha almeno due figli

Sostegno all’occupazione femminile: contribuzione lavoro a carico dello Stato per chi ha tre o più figli

INVESTIMENTI

Ponte sullo Stretto: stanziati 780 milioni per l’avvio dei cantieri

Reshoring: incentivi per il rientro e l’investimento dei capitali dirottati all’estero

Industria: rifinanziati Contratti di Sviluppo e nuova Sabatini

COSA VA CAMBIATO

Superare la Legge Fornero: rimuovere le penalizzazioni su quota 103 e quelle sulle rendite pensionistiche retributive di insegnanti d’asilo e scuole elementari parificate, lavoratori degli enti locali, operatori sanitari, ufficiali, aiutanti e coadiutori giudiziari. Introdurre una pensione di garanzia per i giovani, nuove misure di flessibilità in uscita dal Mdl, rafforzare ed allargare Ape Sociale, risolvere vertenza Opzione Donna. No all’incremento dell’importo minimo per l’anticipo della pensione contributiva a tre volte l’assegno sociale. Piena rivalutazione di tutte le pensioni ed estensione delle 14me mensilità. Sostenere e incentivare l’adesione per la previdenza complementare

Politiche sociali: più risorse a sostegno della disabilità e della povertà. Finanziare la legge sulla non autosufficienza per supportare anziani, famiglie e persone fragili

Fisco: azzerare la tassazione sulla contrattazione decentrata da estendere ai settori pubblici, rendere permanente il taglio del cuneo contributivo, detassare subito le tredicesime da lavoro e pensione in modo proporzionale al reddito

Sanità: sbloccare assunzioni di medici, infermieri, personale socio-sanitario; investire sulla medicina territoriale, azzerare le liste di attesa, garantire il diritto alla salute e prestazioni sanitarie e sociali in ogni territorio

Pubblico impiego: incrementare le risorse per Scuola, Enti Locali, Ricerca, Università e sbloccare le assunzioni stabilizzando il precariato storico