Conducenti veicoli autoservizi pubblici e non VDA, l'esame si svolgerà il 20 dicembre

L’esame per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta si svolgerà mercoledì 20 dicembre 2023 a partire dalle ore 14.30 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, in Regione Borgnalle, 12 in Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande inerenti l’ammissione all’esame, da redigersi su appositi moduli scaricabili dal sito https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/ruoloconducenti o reperibili presso l’Ufficio Albi e Ruoli della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Regione Borgnalle, 12 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00, è fissato alle ore 14.00 di mercoledì 13 dicembre.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Albi e Ruoli dell’Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane: 0165/573023-21-02.