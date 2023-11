I Vigili del fuoco volontari eroi al servizio della comunità

L'Assemblea dei Vigili del Fuoco Volontari ha registrato un importante sviluppo nel corso dell'anno 2023, con 53 vigili aspiranti che hanno ottenuto la qualifica di vigili volontari operativi dopo aver completato il percorso formativo.

L'obiettivo principale per il 2023 è garantire l'operatività nel territorio regionale con il maggior numero possibile di distaccamenti.

Una significativa analisi è stata condotta sulle attuali disponibilità di capi squadra per i distaccamenti, con una proiezione per i prossimi 5-10 anni. Questa analisi ha evidenziato la necessità di prioritizzare l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per i capi squadra, oltre ai corsi di ingresso per i vigili aspiranti, entro i limiti delle risorse disponibili rappresentate dai formatori della Scuola regionale antincendi.

A fine ottobre, sono previste le nomine di 65 nuovi aspiranti, i quali inizieranno il percorso formativo alla fine dell'anno con il corso Mod.0 (nozioni teoriche) in modalità a distanza. Il processo di verifica dei requisiti e gli accertamenti sanitari sono in corso a ottobre.Nel 2023, sono state rinnovate le cariche degli organi rappresentativi del personale volontario, tra cui Capisquadra, Vicecapisquadra, Ispettori e Viceispettori di UDCV, e il Consiglio direttivo del personale volontario.

Nel mese di giugno 2023, sono stati erogati i contributi regionali ai comuni per la gestione dei distaccamenti, in conformità all'articolo 67 della legge regionale 37/2009, per un totale di 250.000 euro.Sono stati effettuati 203 controlli medici a ottobre per accertare l'idoneità psicofisica del personale volontario. Nel corso dell'anno, l'attività organizzativa del Consiglio del personale volontario ha affrontato diverse tematiche, tra cui la gestione delle attività del personale volontario, la proposta di corsi di formazione e esercitazioni periodiche, l'analisi delle problematiche legate alla gestione dei distaccamenti e proposte di gestione e rimodulazione del parco mezzi.

A giugno 2023, il nuovo Consiglio direttivo del Personale volontario si è insediato con la presenza di una quota rosa e di un ex-vigile del fuoco professionista ora coinvolto nella componente volontaria.

Le attività formative della Scuola regionale Antincendi sono tornate alla normalità, includendo la formazione sui veicoli ibridi, elettrici e alimentati a LNG (gas metanolo), e le edizioni successive del corso sull'uso dei DPI di terza categoria (anti caduta).

Diversi corsi di aggiornamento sono stati organizzati nel corso dell'anno, tra cui per l'incarico di Caposquadra in modalità FAD, per istruttori autorispiratori, per istruttori mezzi e attrezzature, e corsi di base Mod.3 per aspiranti vigili volontari.L'attività operativa dei volontari nel 2023 ha visto la gestione di diversi interventi di soccorso, inclusi incendi boschivi e frane, dimostrando la collaborazione efficace tra la componente volontaria e quella professionista.

Sono state effettuate diverse missioni fuori dalla Valle d'Aosta, incluso il supporto alle regioni colpite dalle recenti onde di maltempo in Emilia Romagna e Toscana.Per quanto riguarda i gruppi giovanili, sono attivi 11 gruppi con un totale di 108 giovani divisi. Sono state organizzate diverse attività, tra cui la partecipazione a feste e campeggi, promuovendo l'esperienza e la formazione.

Infine, le attività organizzative e di gestione hanno coinvolto l'Assemblea dei Vigili del Fuoco Volontari, che si è riunita 8 volte per esaminare varie tematiche di competenza, garantendo così un efficiente funzionamento dell'organizzazione nel corso dell'anno.

