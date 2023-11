Pila: apertura stagione invernale prevista per il 25 novembre, Cogne e Crevacol aprono gli impianti il 7 dicembre

Pila si sta preparando all’apertura della stagione invernale prevista per il 25 novembre, innevamento permettendo.

Durante il periodo estivo Pila ha dedicato un'attenzione speciale all'allargamento e al miglioramento di alcune piste per offrire un'esperienza sciistica ancora più straordinaria.

Una delle principali novità riguarda la pista numero 15, dove sono stati fatti importanti lavori di risistemazione e allargamento del tratto finale. Anche nella zona alta del Couis 1, durante l’estate sono stati fatti interventi sulle piste esistenti per renderle maggiormente fruibile da un numero più elevato di sciatori e che garantiranno un'esperienza più piacevole per tutti. Inoltre, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova diagonale che collegherà il Couis 1 al Couis 2, aprendo nuove opportunità per gli amanti dello sci.

Infine, per migliorare l'accessibilità, per l’inizio della prossima stagione verrà abbassato il piano della pista di fronte alla telecabina Aosta Pila per portare il piano pista al livello dello sbarco, come parte del progetto "Lo Sci per Tutte le Abilità”, che nasce dalla volontà della Regione autonoma Valle d’Aosta di rendere il proprio territorio più inclusivo, accessibile e fruibile da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e /o intellettive garantendo, in particolare d’inverno, ai turisti e ai residenti più opportunità di sport e di svago.

Tutti i lavori di cui sopra sono stati realizzati anche in funzione della nuova telecabina Pila-Couis, per cui i lavori sono già iniziati.

Sul fronte della biglietteria, Pila incentiva l’acquisto on line dello skipass tramite il proprio sito: si potrà godere di riduzioni in determinati periodi della stagione e si accede direttamente agli impianti. Lo skipass inoltre può essere può essere acquistato direttamente negli hotel, in modo da dedicare più tempo sulle piste.

L’appuntamento per l’apertura degli impianti di Cogne e Crevacol è fissata invece per il 7 dicembre che rimarranno aperti fino al 10/12. Apriranno poi il week end successivo 16/17 dicembre e poi rimarranno aperti dal 23/12 al 01/04.