ConcorsiRegioneVda, via all'assunzione di 12 funzionari

A partire da oggi, martedì 7 novembre e fino a giovedì 7 dicembre, possono essere presentate, esclusivamente online , le domande di ammissione alla procedura selettiva destinata all’assunzione di 12 funzionari (cat./pos. D) che entreranno a far parte dell’organico della Giunta regionale, di cui 6 come Istruttore tecnico e altri 6 con il profilo di Ingegnere (richiesta l’abilitazione). Ultimate le prove concorsuali saranno stilate due graduatorie.

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di una delle lauree in Ingegneria o Architettura previste dal bando e il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B” in corso di validità.

Maggiori dettagli e info si possono trovare al link:

https://www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/dettaglio_concorso/default_i.asp?PK_Concorso=233