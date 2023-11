Profondo cordoglio per la morte del partigiano Mario Venturella "Roberto"

L'ANPI esprime profondo cordoglio per la morte del partigiano Mario Venturella avvenuta domenica sera.

Mario Venturella

Era nato il 17 aprile del 1924 a Lonigo, in provincia di Vicenza.

Nel periodo della Resistenza, con il cambiamento di Alleanza, non esitò a scegliere il campo e decise di combattere nelle formazioni partigiane.

Il 1° luglio 1944 entra quindi nella banda “Vertosan” a Saint-Nicolas comandatata da Andrea Pautasso, il capitano “Bert” e dove c'è suo fratello Guerrino, più vecchio di lui di 8 anni. Il suo nome di battaglia era Roberto.

Guerrino era invece entrato all’inizio dell’estate 1944, accompagnato da un collega di lavoro, Guglielmo Boldrini, che come lui lavorava in Cogne (Entrambi erano alle dipendenze di Giovanni Marchese, quadro inferiore allo stabilimento e presidente degli adulti Azione cattolica).

Roberto, come ricordato nel foglio notizie, è fra i protagonisti del rastrellamento nazifascista del 30 luglio 1944 in quanto fece parte della squadra di Vedun, che la sera stessa della terribile giornata, si trasferirà a Runaz, per poi salire verso Planaval.

Dopo l'attacco è passato, insieme ad una parte della banda Vertosan, in Valsavarenche sotto il comando di Rolando Robino e anche qui ha partecipato alla difesa di questa Valle, nel momento cruciale in cui i nazifascisti riprendono le Valli, occupate nell’estate dai partigiani. Dopo questa fase di inteso impegno, durato dall’inizio di ottobre al 3 novembre 1944, è costretto a divallare dalla Valsavarenche in territorio francese insieme agli altri partigiani di Valsavarenche e di Cogne, in seguito al noto attacco nazifascista. Potrà rientrare in valle solo guerra finita.

Giudizio del foglio notizie del Comandante, confermato dal Comandante di Brigata “Ottimo elemento che ha sempre compiuto il suo dovere ben meritandosi il titolo da partigiano”.

Un uomo tranquillo e sempre sorridente che, finché ha potuto, è sempre stato presente alla messa nella cappella dei partigiani di Saint-Nicolas per ricordare gli amici persi per mano fascista nel combattimento del luglio 44 e mantenere vivo il significato ed i valori della Resistenza.

L' A.N.P.I. rivolge sentite condoglianze alla famiglia