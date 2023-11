"La Scuola del Futuro", Nicolò Govoni fa tappa ad Aosta

Nicolò Govoni arriva in tour ad Aosta il 15 novembre 2023 alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor (Via B. Festaz, 82). Nel corso dell’incontro, a ingresso libero con richiesta di prenotazione, il CEO di Still I Rise svelerà i risultati del rivoluzionario Metodo Educativo applicato nelle scuole dell’organizzazione e il modo in cui può rappresentare un cambiamento concreto per tutto il mondo. Tra il 10 e il 18 novembre il tour toccherà anche Rimini, Cremona, Milano e Bologna.

«Tutti i bambini e le bambine meritano un’istruzione di altissima qualità, ma questa è accessibile solo allo 0,1% dei minori al mondo», dichiara Nicolò Govoni. «Ribaltare questa equazione è però possibile ed è ciò che stiamo già facendo nelle scuole Still I Rise: nel corso di questo tour racconterò come lo facciamo e perché democratizzare l’accesso a un’istruzione di questo livello anche all’interno della scuola pubblica è fondamentale e quanto mai urgente».

Nicolò Govoni dedicherà uno spazio anche al nuovo libro “Altrove”, in uscita il prossimo 24 novembre e disponibile in anteprima in occasione dell’evento. Il libro è pubblicato sotto Still I Rise - Edizioni, il primo marchio editoriale in Italia co-gestito da un’organizzazione umanitaria internazionale e operativa in ambito educativo. Il ricavato della vendita sarà devoluto al sostegno dei progetti educativi dell’organizzazione.

IL LIBRO “ALTROVE”

Cremona è una piccola cittadina in cui non accade mai nulla, o così si raccontano i suoi abitanti. Ma quando il fiume Po rigurgita i corpi senza vita di tre bambine, la pace è rotta e parte la caccia alle streghe.

La gente non ha dubbi: gli immigrati hanno invaso le piazze, la stazione dei treni e gran parte della periferia: l’assassino non può che essere uno di loro. Poi, però, una delle bambine uccise, o qualcuno che le somiglia terribilmente, torna a bussare alla porta di casa, e la città sprofonda nel panico più totale. Sarà il Commissario Abbandonato a dover risolvere il caso, facendo i conti con l’ossessione che prova nei confronti di Donna, la madre della bambina scomparsa, e con l’amicizia che per tutta una vita lo ha legato a Mamadou, il principale sospettato.

Nicolò Govoni torna nella sua terra natia con un romanzo che indaga uno dei temi che più gli stanno a cuore, quello dell’altro e dell’altrove. Un romanzo che pone quelle domande che, prima o poi, tutti noi ci siamo posti nel corso della vita: qual è il nostro posto nel mondo? Si può davvero appartenere a un luogo o solo ad altre persone? E cosa fa di noi un “noi”, mentre un “loro” di tutti gli altri?

NOTE SULL’AUTORE

Nicolò Govoni, classe 1993, è uno scrittore e attivista per i diritti umani, Presidente e CEO di Still I Rise. Cresciuto a Cremona, a vent’anni si è unito a una missione di volontariato in India, dove ha vissuto per quattro anni laureandosi in giornalismo. A venticinque anni ha fondato Still I Rise, un’organizzazione umanitaria indipendente che apre scuole per i bambini più vulnerabili tra Grecia, Nord Ovest della Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Yemen e Colombia. Still I Rise è la prima no-profit al mondo a offrire gratuitamente il prestigioso percorso di Baccalaureato Internazionale ai profughi. Nel 2020 Nicolò è stato nominato al Premio Nobel per la Pace e nel 2023 anche l’organizzazione da lui fondata ha ricevuto la stessa nomina. Attualmente vive e lavora a Nairobi. Con Rizzoli, ha pubblicato Bianco come Dio (2018), Se fosse tuo figlio (2019), Attraverso i nostri occhi (2020), Fortuna (2021), Ogni cambiamento è un grande cambiamento (2022).