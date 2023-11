Nuovi vertici alla guida di Legambiente Piemonte-VdA

Con grande partecipazione e un messaggio di speranza per il futuro, si è svolta l'assemblea di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta. La neo eletta Presidente, Alice De Marco, ha aperto l'evento esprimendo gratitudine ai circoli e a tutta l'associazione per la fiducia accordata. Questo incontro quadriennale offre l'opportunità all'associazione di riunirsi, discutere e confrontarsi, e soprattutto di rinnovarsi per affrontare in modo sempre più efficace il contesto politico, sociale, culturale ed ambientale che ci circonda.

Alice De Marco ha ricordato i quattro anni precedenti come un periodo di notevole sfida, ma anche di successo per l'associazione, che ha dimostrato la sua forza come un corpo unico a livello territoriale, regionale e nazionale. Guardando al futuro, la Presidente ha dichiarato con determinazione che i prossimi quattro anni saranno caratterizzati dalla concretezza nelle azioni, dalle sfide per accelerare la transizione ecologica e per raggiungere gli obiettivi europei del 2030.

Il congresso interregionale è stato un momento cruciale che ha visto la partecipazione di oltre 150 delegati provenienti dai circoli territoriali.

Durante l'assemblea, sono state elette le nuove cariche statutarie, con Alice De Marco alla presidenza, affiancata da un team di professionisti altamente competenti che guideranno l'associazione nei prossimi quattro anni.

Il tema centrale dell'assemblea è stato la lotta ai cambiamenti climatici, considerando gli impatti significativi che questi hanno avuto in Piemonte e in tutto il Paese. Si è enfatizzata l'importanza di una decarbonizzazione immediata, veloce, giusta ed equa, con un ricorso massivo alle Fonti Energetiche Rinnovabili. Inoltre, si è sottolineata l'importanza di preservare un territorio complesso come il Piemonte, ricco d'acqua e montagne, che necessita di attenzioni urgenti, dalla tutela dei corsi d'acqua al contrasto al consumo di suolo.

L'assemblea ha anche affrontato temi cruciali come l'inquinamento atmosferico nelle città, la raccolta differenziata, la mobilità leggera, il trasporto ferroviario e il dissesto idrogeologico. Inoltre, sono intervenuti rappresentanti del mondo politico, culturale, associativo e imprenditoriale, dimostrando il sostegno e l'importanza dell'associazione.

La conclusione dell'assemblea è stata affidata a Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e a Giorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente. Durante l'evento, è stato anche riconosciuto e ringraziato il presidente uscente, Giorgio Prino, per il suo impegno e la sua passione nel guidare l'associazione negli ultimi quattro anni.

In sintesi, l'assemblea di Legambiente Piemonte Valle d'Aosta è stata un momento di riflessione, impegno e determinazione, con l'obiettivo di contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente e alla promozione di un futuro sostenibile per tutti.