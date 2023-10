Domani martedì 31 ottobre alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Saint-Vincent il funerale di Jean Pellissier

Ossia..

Jean,

Ora che stai per raggiungere la vetta più alta...

CORRI...

Corri e non voltarti indietro.

Pregheremo affinché questa tua ultima salita sia velocissima, così, quando sarai arrivato in cima, smetteremo di piangere perché sappiamo, che da lì sorriderai e guarderai in faccia il sole senza abbagliarti.

CORRI Jean..

Ciao fratellino..

CORRI Jean..CORRI..

Laura Daniela, ed il tuo gemello Pau

Cordoglio della Giunta regionale per la scomparsa di Jean Pellissier Presidente Testolin e Assessore Grosjacques: “Valle d’Aosta perde amante montagna puro e sincero”

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, a nome di tutto il Governo regionale, esprimono il cordoglio per la prematura scomparsa dell'atleta valdostano Jean Pellissier, tra i primi protagonisti dello skyrunning e campione nello sci alpinismo, disciplina che lo ha visto ai vertici, tra le altre competizioni, del Trofeo Mezzalama del 2007.

"La Valle d'Aosta - dichiarano il Presidente Testolin e l'Assessore Grosjacques - perde un amante della montagna puro e sincero, che ha rappresentato ad altissimo livello la nostra regione in competizioni internazionali, primeggiano in due discipline simbolo degli sport outdoor della montagna come lo skyrunning e lo sci alpinismo. A lui va il riconoscimento del mondo sportivo per aver contribuito a diffondere lo spirito di fair play e lealtà".

Jean Pellissier, noto campione di sci alpinismo e skyrunning, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Saint Vincent, Valle d’Aosta, venerdì 27 ottobre. L'ex azzurro, figura leggendaria nel mondo dello sport, aveva 51 anni.

Il Valore di Jean Pellissier: Ricordare Jean Pellissier significa rievocare un uomo eccezionale e un atleta straordinario. Non solo un campione negli sport che amava, ma anche un individuo straordinario nel suo impegno umano.

La sua personalità unica, la generosità nel dare consigli e il suo esempio hanno toccato coloro che lo hanno conosciuto. Pellissier ha sempre vissuto le sue imprese come sfide personali, trasmettendo con esse un forte senso di condivisione e di spirito sportivo. La sua combattività e il suo impegno hanno fatto la differenza, anche quando la vittoria finale sfuggiva.

Jean Pellissier era un'icona nello skyrunning e nello sci alpinismo. Un pioniere nell'ambito dello skyrunning, ha raggiunto importanti piazzamenti in competizioni di rilevanza mondiale. Tra le sue vittorie più celebri, la memorabile conquista del trofeo Mezzalama nel 2007, un'impresa conclusa in 4 ore, 22 minuti e 41 secondi insieme a Guido Giacomelli e Florent Troillet.

La sua perdita è stata descritta come "terribile" da Dennis Brunod, compagno di avventure e traguardi insieme al celebre maestro Bruno Brunod. Pellissier aveva lasciato un segno indelebile nelle competizioni, salendo sul podio delle gare più importanti, dai campionati mondiali assoluti di Cervinia al circuito ad Aspen negli Stati Uniti.

Ha detenuto anche il record mondiale di scalata in velocità dell'Aconcagua in Argentina.

Con la sua scomparsa, il mondo dello sport valdostano piange la perdita di un grande campione e di una persona dal cuore d’oro, seppur riservata.

Jean Pellissier lascia la compagna e un figlio, e la sua memoria rimarrà viva nel cuore di coloro che hanno condiviso con lui l'amore per lo sport e la montagna.